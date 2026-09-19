قتل‌عام هولناک پنج عضو یک خانواده در خیابان فکوری پونک تهران، پس از دو سال سکوت و پنهان‌کاری فاش شد. این جنایت هولناک در حالی رخ داد که پدر خانواده پیش از آن فوت کرده بود و ریشه اصلی این اقدام شنیع، اختلافات عمیق مالی و تلاش متهمان برای تصاحب ارثیه خانوادگی عنوان شده است. دو برادر که با انگیزه تصاحب ارثیه پدری، مادر، دو خواهر و دو برادر خود را به رگبار بسته و اجساد آنان را در چاهی بیست‌ و پنج متری دفن کرده بودند، سرانجام در چنگال قانون گرفتار شدند. پرونده این جنایت زمانی در مسیر کشف قرار گرفت که زن جوانی با مراجعه به دادسرای جنایی تهران، از مفقود شدن همسر خود خبر داد. پس از ماه‌ها کار اطلاعاتی و ردیابی‌های دقیق، یکی از متهمان در تهران بازداشت شد. در بازجویی‌های تخصصی، این فرد ناچار به اعتراف شد و او محل اختفای برادر دیگرش در بندر انزلی را در اختیار تیم قضایی و پلیسی قرار داد. با دستگیری متهم دوم و انتقال او به پایتخت، جزئیات این فاجعه فاش شد.