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شوک عوارضی برای مسافران شمال!

عوارض عبور خودرو‌های سواری از آزادراه تهران-شمال (رفت و برگشت) ۷۲۰ هزار تومان در روز‌های تعطیل است. این برآورد در حالی اعلام می‌شود که نرخ عوارض سنگین فعلی، تردد را برای بسیاری از رانندگان بسیار پرهزینه کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۶۵
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1714 بازدید
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۴
هزینه عوارض

به گزارش تابناک؛ از زمانی که ساخت آزادراه تهران-شمال به بنیاد مستضعفان واگذار شد تا امروز دو قطعه یک و 4 و بخشی از قطعه 2 از جمله تونل البرز شرقی به بهره‌برداری رسیده و زیربار ترافیک رفته است.

قرار است قطعه (منطقه) 3 این آزادراه نیز طی 5 سال ساخته شود. اوایل شهریور ماه امسال حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان در حاشیه بازدید از آزادراه تهران-شمال گفته بود:قطعه سوم سخت‌ترین بخش این آزادراه است و به دلیل دشواری دسترسی برای تجهیز کارگاه، انتقال مصالح، عملیات حفاری و اجرای فعالیت‌های فنی در تونل‌ها، پیچیدگی‌های زیادی دارد.این قطعه علاوه بر پیچیدگی‌های فنی و اجرایی، از نظر مالی نیز هزینه‌بر است و هزینه اجرای هر کیلومتر آن به‌مراتب بیشتر از سایر قطعات آزادراه خواهد بود.

وی با یادآوری این‌که در ابتدا اجرای 8 کیلومتر از این قطعه در دستور کار قرار داشت، گفت: با تغییراتی که در مسیر ایجاد شده، مقرر شده است حدود 16 کیلومتر از قطعه سوم اجرا شود تا مسیر تا ولی‌آباد بازگشایی و به جاده چالوس متصل شود.

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: اجرای این بخش نیازمند تجهیزات فنی و فناوری‌های خاص است و در حال پیگیری برای تأمین این تجهیزات هستیم. برآورد اولیه‌ای که چند سال قبل انجام شده بود، هزینه اجرای قطعه سوم را حدود 2 میلیارد دلار اعلام می‌کرد. اگر بتوانیم ماشین‌آلات حفاری جدید و فناوری‌های روز را وارد پروژه کنیم، می‌توان زمان اجرای عملیات را کاهش داد و در نتیجه هزینه‌های پروژه نیز پایین‌تر خواهد آمد.

در زمان حاضر هزینه تردد از قطعات ساخته شده آزادراه تهران-شمال در روزهای عادی و تعطیل ارقام متفاوتی است. به‌عنوان مثال برای یک خودرو سواری که در روز تعطیل به صورت رفت و برگشت از آزادراه عبور کند، عوارض 720 هزار تومان است.

به عبارت دیگر عوارض عبور از قطعه یک در روز تعطیل 120 هزار تومان،‌ تونل البرز شرقی در روز تعطیل 115 هزار تومان، قطعه 2 در روز تعطیل 90 هزار تومان و قطعه 4 هم 35 هزار تومان خواهد بود.

نرخ عوارض عبور (رفت و برگشت) برای اتوبوس از آزادراه تهران-شمال 870 هزار تومان است. این نرخ برای وانت در مسیر رفت و برگشت بالغ بر 854 هزار تومان است.
منبع: تسنیم

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هزینه عوارض عوارض تهران شمال آزادراه تهران-شمال نرخ عوارض
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
29
پاسخ
بچاپ بچاپه دیگه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
1
پاسخ
اسمشو گذاشتند آزادراه برای اینکه عوارض آزادراهی بگیرند ولی بیشتر مسیر حداکثر سرعت مجاز 80 تاست یه مقدارش هم 90 تا .دریغ از 120
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
1
18
پاسخ
720 هزار تومان پرداخت کنی بعد 720 دقیقه هم د رترافیک راه بندان جاده 100 سال پیش لنگر بندازی کنگر بخوری !
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
1
8
پاسخ
دندادن ملت شمارش شده .حالا اگر مسیری باشه که دوساعته به شمال رسید و ترافیک نداشته باشه بازم قابل تحمل بود
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