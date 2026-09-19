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اسطوره فوتبال ایتالیا درگذشت

اسطوره اینتر و قهرمان اروپا با ایتالیا، ساندرو ماتزولا، در ۸۳ سالگی درگذشت؛ بازیکنی که تمام دوران حرفه‌ای خود را در اینتر سپری کرد و به یکی از نمادهای تاریخ این باشگاه تبدیل شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۶۱
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ساندرو ماتزولا

به گزارش تابناک، ساندرو ماتزولا، اسطوره باشگاه اینتر و مهاجم و هافبک پیشین تیم ملی ایتالیا، در ۸۳ سالگی درگذشت. باشگاه اینتر روز شنبه خبر درگذشت این چهره ماندگار را اعلام کرد.

ماتزولا تمام دوران حرفه‌ای خود را در اینتر سپری کرد و طی ۱۷ فصل، از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۷، برای این باشگاه به میدان رفت. او در مجموع ۵۶۵ بازی برای اینتر انجام داد و ۱۶۱ گل به ثمر رساند و به یکی از نماد‌های ماندگار تاریخ باشگاه تبدیل شد.

او با اینتر چهار قهرمانی سری A، دو قهرمانی جام باشگاه‌های اروپا و دو قهرمانی جام بین‌قاره‌ای را به دست آورد. ماتزولا همچنین در سال ۱۹۶۵ با ۱۷ گل، عنوان آقای گل سری A را کسب کرد و در سال ۱۹۶۴ با هفت گل، بهترین گلزن جام باشگاه‌های اروپا شد. او در سال ۱۹۷۱ نیز در رده دوم توپ طلا قرار گرفت و پس از یوهان کرویف ایستاد.

ماتزولا و شاهکار تاریخی در فینال جام باشگاه‌های اروپا

یکی از ماندگارترین لحظات دوران حرفه‌ای ماتزولا در فینال جام باشگاه‌های اروپا در سال ۱۹۶۴ رقم خورد؛ جایی که اینتر با نتیجه ۳ بر یک رئال مادرید را شکست داد و ماتزولا هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. این نخستین قهرمانی اینتر در مهم‌ترین رقابت باشگاهی اروپا بود. او فصل بعد نیز در دومین قهرمانی متوالی اینتر در این رقابت‌ها نقش داشت.

ماتزولا در تیم ملی ایتالیا نیز ۷۰ بازی انجام داد و ۲۲ گل زد. او در سه دوره جام جهانی ۱۹۶۶، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۴ حضور داشت و در جام جهانی ۱۹۷۰ به همراه ایتالیا به فینال رسید؛ دیداری که ایتالیا با شکست برابر برزیلِ پله، نایب‌قهرمان شد. ماتزولا همچنین در سال ۱۹۶۸ با ایتالیا قهرمان اروپا شد.

ماتزولا در شش‌سالگی پدرش، والنتینو ماتزولا، کاپیتان و ستاره بزرگ تورینو، را در فاجعه سوپرگا از دست داد. در چهارم مه ۱۹۴۹، هواپیمای حامل تیم تورینو هنگام بازگشت از لیسبون در تپه‌های سوپرگا سقوط کرد و تمامی اعضای تیم را به کام مرگ فرستاد.

شکست ۹ بر یک و تنها گل ماتزولا

ساندرو در ۱۸سالگی نخستین بازی رسمی خود برای اینتر را برابر یوونتوس انجام داد؛ مسابقه‌ای که یکی از عجیب‌ترین شروع‌های ممکن برای یک فوتبالیست بود. اینتر در آن دیدار با نتیجه ۹ بر یک شکست خورد، اما تنها گل تیمش را ماتزولا از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

او پس از بازنشستگی در سال ۱۹۷۷ نیز ارتباطش با فوتبال را حفظ کرد و به عنوان مدیر ورزشی در اینتر فعالیت داشت. ماتزولا بعد‌ها در مدیریت تورینو، باشگاهی که پدرش برای آن بازی می‌کرد، نیز حضور داشت.

باشگاه اینتر در پیام خود برای درگذشت ماتزولا نوشت که او «یکی از بزرگ‌ترین فوتبالیست‌های تاریخ» بود و تأکید کرد که ماتزولا فقط بخشی از تاریخ اینتر نبود، بلکه «خودِ تاریخ اینتر» بود؛ بازیکنی که در کودکی به باشگاه پیوست و هرگز از آن جدا نشد.

ساندرو ماتزولا در ۱۷ فصل حضورش در اینتر تنها پیراهن یک باشگاه را بر تن کرد و نامش برای همیشه با یکی از پرافتخارترین دوره‌های تاریخ این باشگاه گره خورد.

منبع: خبر ورزشی

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ساندرو ماتزولا باشگاه اینتر اسطوره فوتبال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
1
1
پاسخ
خدا رحمتش کند
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