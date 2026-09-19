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کد خبر: ۱۳۹۴۹۵۶
بازدید: ۱۱۸۲
نظرات: ۱

عکس: جشنواره مجسمه‌سازی «اسول» در استرالیا

هر ساله ساحل «کورامبین» (Currumbin) در جنوب شرقی کوئینزلند، با برگزاری جشنواره مجسمه‌سازی «اسول» (SWELL)، به یک گالری هنری غول‌پیکر تبدیل می‌شود. در این نمایشگاه که اکنون بیست‌وچهارمین سال برگزاری خود را پشت سر می‌گذارد، نزدیک به ۱۰۰ اثر هنری در مقیاس بزرگ به مدت ۱۰ روز به صورت رایگان در فضای باز به نمایش درآمده است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری مجسمه‌سازی اسول جشنواره مجسمه‌سازی اسول استرالیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۹
خدایی این ارامش برای مردم ایران آرزو میکنم
کسی به کسی کار نداره
هییییییییییییییییی
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