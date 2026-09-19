عکس: جشنواره مجسمهسازی «اسول» در استرالیا
هر ساله ساحل «کورامبین» (Currumbin) در جنوب شرقی کوئینزلند، با برگزاری جشنواره مجسمهسازی «اسول» (SWELL)، به یک گالری هنری غولپیکر تبدیل میشود. در این نمایشگاه که اکنون بیستوچهارمین سال برگزاری خود را پشت سر میگذارد، نزدیک به ۱۰۰ اثر هنری در مقیاس بزرگ به مدت ۱۰ روز به صورت رایگان در فضای باز به نمایش درآمده است.
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