عکس: آخرین تابوت‌سازان سنتی «مِی‌هوا» در مالزی

در گوشه‌ای از شهر «موآر» در مالزی، دو برادر کهنسال آخرین بازماندگان هنرِ ساخت تابوت‌های سنتی چینی معروف به «مِی‌هوا» هستند. با این حال، تغییر آداب‌ورسوم تدفین و رواجِ سوزاندن اجساد، این میراث خانوادگی که از سه نسل پیش به یادگار مانده را در آستانه فراموشی و آینده‌ای نامطمئن قرار داده است.