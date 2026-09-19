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کد خبر: ۱۳۹۴۹۵۴
بازدید: ۵۲۶

عکس: آخرین تابوت‌سازان سنتی «مِی‌هوا» در مالزی

در گوشه‌ای از شهر «موآر» در مالزی، دو برادر کهنسال آخرین بازماندگان هنرِ ساخت تابوت‌های سنتی چینی معروف به «مِی‌هوا» هستند. با این حال، تغییر آداب‌ورسوم تدفین و رواجِ سوزاندن اجساد، این میراث خانوادگی که از سه نسل پیش به یادگار مانده را در آستانه فراموشی و آینده‌ای نامطمئن قرار داده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل تابوت‌سازان سنتی مِی‌هوا مالزی تابوت‌های سنتی چینی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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