بازدید کیم جونگ اون از خطوط تولید صنایع دفاعی
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان بازدید از چند کارخانه مهم تسلیحاتی، روند تولید تجهیزات نظامی از جمله پهپادهای انتحاری را بررسی کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۵۳| |
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به گزارش تابناک؛ کیم جونگ اون در یک سفر سه روزه از چند کارخانه مهم صنایع تسلیحاتی این کشور بازدید کرده است.
بر اساس این گزارش، کیم جونگ اون در جریان این بازدیدها بر افزایش ظرفیت تولید تسلیحات و استفاده بیشتر از فناوریهای هوش مصنوعی و سامانههای خودکار در تجهیزات تهاجمی و دفاعی تاکید کرده است.
بازدید رهبر کره شمالی از کارخانههای تولید پهپاد و تجهیزات نظامی این کشور
تصاویر منتشرشده از این بازدیدها نشان میدهد که رهبر کره شمالی از تاسیسات مرتبط با تولید پهپادهای انتحاری و سامانههای راکتانداز چندگانه (MLRS) فوقسنگین ۶۰۰ میلیمتری این کشور بازدید کرده است.
منبع: ایرنا
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