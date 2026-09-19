عکس: مسابقات اسکیت هنری در اراک

مسابقات منطقه‌ای اسکیت هنری کشور با عنوان گرامیداشت «شهدای اقتدار ایران‌زمین» و یادبود شهدای جامعه اسکیت، با حضور ۱۱۰ ورزشکار از هفت استان در اراک برگزار شد. این رقابت‌ها به میزبانی هیئت اسکیت استان مرکزی در سالن ورزشی شهید حججی به انجام رسید. عکس: عزت اله صوفی