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کد خبر: ۱۳۹۴۹۵۱
بازدید: ۴۱۹

عکس: مسابقات اسکیت هنری در اراک

مسابقات منطقه‌ای اسکیت هنری کشور با عنوان گرامیداشت «شهدای اقتدار ایران‌زمین» و یادبود شهدای جامعه اسکیت، با حضور ۱۱۰ ورزشکار از هفت استان در اراک برگزار شد. این رقابت‌ها به میزبانی هیئت اسکیت استان مرکزی در سالن ورزشی شهید حججی به انجام رسید. عکس: عزت اله صوفی

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برچسب‌ها:
عکس خبری مسابقات اسکیت هنری اراک
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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