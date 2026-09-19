پاسخ کوبنده عراقچی به پیام وزیرامورخارجه فرانسه
وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به وزیر امور خارجه فرانسه نوشت: «اشک تمساح بس است آقای بارو. سکوت شما در زمانی که آمریکا کودکان دانشآموز ما را قتلعام کرد، گویای همه چیز است.»
کد خبر: ۱۳۹۴۹۵۰| |
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به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک و نیم میلیون الجزایری در جریان جنگ استقلال آن کشور توسط فرانسه قتلعام شدند. پاریس کمتر از یکدهم آنها را رسماً ثبت کرده است ولی همچنان از هرگونه عذرخواهی بابت جنایتهای استعماری خود خودداری میکند.»
وی افزود: «اشک تمساح بس است آقای بارو. سکوت شما در زمانی که آمریکا کودکان دانشآموز ما را قتلعام کرد، گویای همه چیز است.»
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