پاسخ کوبنده عراقچی به پیام وزیرامورخارجه فرانسه

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به وزیر امور خارجه فرانسه نوشت: «اشک تمساح بس است آقای بارو. سکوت شما در زمانی که آمریکا کودکان دانش‌آموز ما را قتل‌عام کرد، گویای همه چیز است.»