En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پاسخ کوبنده عراقچی به پیام وزیرامورخارجه فرانسه

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به وزیر امور خارجه فرانسه نوشت: «اشک تمساح بس است آقای بارو. سکوت شما در زمانی که آمریکا کودکان دانش‌آموز ما را قتل‌عام کرد، گویای همه چیز است.»
کد خبر: ۱۳۹۴۹۵۰
| |
1829 بازدید
|
۱
عباس عراقچی

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک و نیم میلیون الجزایری در جریان جنگ استقلال آن کشور توسط فرانسه قتل‌عام شدند. پاریس کمتر از یک‌دهم آن‌ها را رسماً ثبت کرده است ولی همچنان از هرگونه عذرخواهی بابت جنایت‌های استعماری خود خودداری می‌کند.»

وی افزود: «اشک تمساح بس است آقای بارو. سکوت شما در زمانی که آمریکا کودکان دانش‌آموز ما را قتل‌عام کرد، گویای همه چیز است.»
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر خارجه فرانسه فرانسه
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتراض عراقچی به همتای فرانسوی
فرانسه: در طرح آمریکا در تنگه هرمز شرکت نمی‌کنیم
دیدار و گفتگوی عراقچی با وزیر خارجه فرانسه در پاریس
اقدام خصمانه فرانسه علیه ۲ دیپلمات ایرانی
رایزنی های عراقچی و وزیر خارجه فرانسه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
1
16
پاسخ
عالی گفتید. استعمار فرانسه هنوز کاملا زنده است .
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عیادت رهبر انقلاب از جانبازان پیجری حزب‌الله لبنان
10 دقیقه ویدیوی تازه از فراری دادن خلبان آمریکا از ایران
گرای خائنانه تجزیه طلب برای بمباران زیرساخت‌های ایران!
جزئیات جلسه سری اعراب با اسرائیل برای جنگ با ایران و یمن
سیاسی ترین تبلیغ آمریکایی در روسیه با بازی گورباچف
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!
روایت مسعود بهنود از بازگشتش به ایران
وقتی نخست‌وزیر جرات فرود ندارد
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
لحظات ساقط کردن جنگنده اف 15 عربستان توسط یمن
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
گزارش اسکای درباره بهداد اقبالی مالک جدید چلسی
علیرضا افتخاری: ایرج با زعفر جنی ارتباط داشت!
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۹ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۵۳ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qtC
tabnak.ir/005qtC