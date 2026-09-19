طلاهای دزدی از عبدل آباد سر درآورد

طلاهای دزدی، سارق حرفه‌ای محتویات خودرو را به دام پلیس انداخت؛ این سارق پس از سرقت طلا و وسایل مالباختگان در نازی‌آباد متواری شده بود که مأموران با شناسایی پلاک خودروی مورد استفاده‌اش، او را دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاهش ۵۰ گرم طلا و جواهرات مسروقه کشف شد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ رضا صادقی‌پور، سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت، در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت محتویات خودرو در خیابان میعاد جنوبی، تیم عملیات کلانتری ۱۳۰ نازی‌آباد بلافاصله در محل حاضر شد و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند پلاک خودروی مورد استفاده سارق را شناسایی کنند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد متهم برای انجام سرقت از خودروی متعلق به یکی از شهروندان سالخورده استفاده کرده است.

کشف مخفیگاه سارق در خانی‌آباد نو

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران با بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی و ظرفیت مخبرین محلی، هویت سارق را شناسایی و مخفیگاه وی را در محدوده خانی‌آباد نو شناسایی کردند.

سرهنگ صادقی‌پور بیان کرد: مأموران پس از اخذ دستور قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهم شده و وی را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۵۰ گرم طلا و جواهرات مسروقه به همراه چندین چمدان و وسایل متعلق به مالباختگان کشف و ضبط شد.

طلا‌های مسروقه به طلافروش عبدل‌آباد فروخته شد

این مقام انتظامی گفت: در جریان تحقیقات مشخص شد متهم، طلا و جواهرات مسروقه را به یک طلافروش در محدوده عبدل‌آباد فروخته است که موضوع با هماهنگی قضایی در دستور کار مأموران قرار گرفت.

سرهنگ صادقی‌پور افزود: مأموران پس از اخذ دستور قضایی، خریدار اموال مسروقه را نیز شناسایی و دستگیر کردند و جواهرات کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی به مالباخته مسترد شد.

اعتراف سارق و خریدار اموال مسروقه

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری، در جریان تحقیقات به جرائم ارتکابی از جمله سرقت و خرید اموال مسروقه اعتراف کردند و پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

هشدار پلیس درباره نگهداری طلا داخل خودرو

سرهنگ صادقی‌پور با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به نکات پیشگیرانه گفت: هنگام پارک خودرو در معابر و اماکن عمومی، شهروندان از قرار دادن اشیای باارزش از جمله طلا، تلفن همراه، کیف و سایر اموال قیمتی در معرض دید داخل خودرو خودداری کنند؛ چراکه حتی قفل بودن خودرو نیز مانع تلاش سارقان برای دسترسی به محتویات آن نمی‌شود.

وی همچنین به شهروندان توصیه کرد از خرید طلا و کالا‌های گران‌قیمت از افراد و فروشندگان غیررسمی بدون دریافت فاکتور معتبر خودداری کنند و افزود: خرید اموالی که منشأ آنها مشخص نیست، می‌تواند خریدار را درگیر مسائل قضایی و مسئولیت قانونی کند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به مأموران اطلاع دهند.

منبع: رکنا