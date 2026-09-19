اعتراف تکاندهنده پسر بایدن درباره نتانیاهو!
به گزارش تابناک؛ پسر جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا با انتقاد شدید از عملکرد بنیامین نتانیاهو در جنگ غزه، تاکید کرد که او در این منطقه، نسلکشی کرده است.
هانتر بایدن با بیان اینکه آنچه در غزه رخ داده و ادامه دارد، نسلکشی است، اظهار کرد: واژه «نسلکشی» واژهای بسیار سنگین و حساس است اما استفاده از این عبارت را برای توصیف نیت نتانیاهو مناسب میدانم.
نتانیاهو عمداً اجازه داد ۷ اکتبر رخ دهد!
پسر رئیس جمهور سابق آمریکا همچنین با بیان این ادعا که رژیم صهیونیستی و نتانیاهو از برنامهریزی برای حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر۱۴۰۲) اطلاع داشتند، خاطرنشان کرد: اما آنها هیچ کاری برای جلوگیری از وقوع آن انجام ندادند.
وی افزود: آنها میدانستند چه چیزی در راه است اما اجازه دادند هفتم اکتبر اتفاق بیفتد تا بتوانند برنامهای را اجرا کنند که بدون حادثه هفتم اکتبر، هیچکس به آن چراغ سبز نشان نمیداد.
هانتر بایدن در ادامه با انتقاد از سیاستهای رئیس جمهور آمریکا، خاطرنشان کرد: من معتقدم دونالد ترامپ یک تهدید موجودیتی نه فقط برای نظام جمهوری و ساختار قانون اساسی آمریکا بلکه برای موجودیت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و کل جهان است.