ضدآفتاب‌ها و محصولات مراقبت از پوست غیرمجاز در بازار شناسایی شدند؛ سازمان غذا و دارو اسامی محصولاتی را که بدون دریافت مجوزهای قانونی عرضه شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش تابناک؛ در بررسی‌های نظارتی انجام شده مشخص شده است که تعدادی از ضدآفتاب‌ها و محصولات مراقبت از پوست بدون دریافت مجوز‌های قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی این محصولات به شرح زیر است: ضدآفتاب BIODERMA، ضدآفتاب NEW WELL، اسپری ضدآفتاب SADOER، اسپری ضدآفتاب FRUIT OF THE WOKALI، ضدآفتاب ESTELIN، اسکراب سفیدکننده صورت و بدن SADOER – WHITENING SCRUB FOR BODY & FACE.

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

منبع: سازمان غذا و دارو