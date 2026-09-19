ضدآفتابهای بدون مجوز را بشناسید
ضدآفتابها و محصولات مراقبت از پوست غیرمجاز در بازار شناسایی شدند؛ سازمان غذا و دارو اسامی محصولاتی را که بدون دریافت مجوزهای قانونی عرضه شدهاند، اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۴۶| |
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به گزارش تابناک؛ در بررسیهای نظارتی انجام شده مشخص شده است که تعدادی از ضدآفتابها و محصولات مراقبت از پوست بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع میشوند.
اسامی این محصولات به شرح زیر است: ضدآفتاب BIODERMA، ضدآفتاب NEW WELL، اسپری ضدآفتاب SADOER، اسپری ضدآفتاب FRUIT OF THE WOKALI، ضدآفتاب ESTELIN، اسکراب سفیدکننده صورت و بدن SADOER – WHITENING SCRUB FOR BODY & FACE.
سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآوردهها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر اندازد.
شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.
منبع: سازمان غذا و دارو
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