En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ضدآفتاب‌های بدون مجوز را بشناسید

ضدآفتاب‌ها و محصولات مراقبت از پوست غیرمجاز در بازار شناسایی شدند؛ سازمان غذا و دارو اسامی محصولاتی را که بدون دریافت مجوزهای قانونی عرضه شده‌اند، اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۴۶
| |
359 بازدید
کرم ضدآفتاب

به گزارش تابناک؛ در بررسی‌های نظارتی انجام شده مشخص شده است که تعدادی از ضدآفتاب‌ها و محصولات مراقبت از پوست بدون دریافت مجوز‌های قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی این محصولات به شرح زیر است: ضدآفتاب BIODERMA، ضدآفتاب NEW WELL، اسپری ضدآفتاب SADOER، اسپری ضدآفتاب FRUIT OF THE WOKALI، ضدآفتاب ESTELIN، اسکراب سفیدکننده صورت و بدن SADOER – WHITENING SCRUB FOR BODY & FACE.

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

منبع: سازمان غذا و دارو

اشتراک گذاری
برچسب ها
ضدآفتاب سازمان غذا و دارو غیرمجاز
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش سازمان غذا و دارو به قطع ارز شیرخشک
زمان توزیع واکسن آنفولانزا مشخص شد
داروهای نایاب را دریابید/ موجود برای دلالان، ناموجود برای بیماران!
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عیادت رهبر انقلاب از جانبازان پیجری حزب‌الله لبنان
10 دقیقه ویدیوی تازه از فراری دادن خلبان آمریکا از ایران
گرای خائنانه تجزیه طلب برای بمباران زیرساخت‌های ایران!
جزئیات جلسه سری اعراب با اسرائیل برای جنگ با ایران و یمن
سیاسی ترین تبلیغ آمریکایی در روسیه با بازی گورباچف
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!
روایت مسعود بهنود از بازگشتش به ایران
وقتی نخست‌وزیر جرات فرود ندارد
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
لحظات ساقط کردن جنگنده اف 15 عربستان توسط یمن
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
گزارش اسکای درباره بهداد اقبالی مالک جدید چلسی
علیرضا افتخاری: ایرج با زعفر جنی ارتباط داشت!
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۹ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۵۳ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qt8
tabnak.ir/005qt8