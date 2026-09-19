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جمینای دست به هک زد

هوش مصنوعی «جمینای» متعلق به گوگل، در جریان آزمایشی برای ارزیابی توانمندی‌های امنیت سایبری خود، پس از دسترسی به اینترنت توانست به سامانه‌های شرکت‌های دیگر نفوذ کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۴۵
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جمینای

به گزارش تابناک؛ این نخستین نمونه از چنین اقدامی توسط هوش مصنوعی خودکار این غول فناوری است.

فرایند‌های هک مذکور در ماه می، طی یک تست که توسط یک شرکت مستقل ارزیابی امنیت سایبری انجام شد، رخ داد. به گفته هدر اتکینز نائب رئس مهندسی امنیت گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرد جمینای طی یک تست ارزیابی استاندارد، اطلاعات عمومی را به طور آنلاین یافت و با حدس زدن اطلاعات ورود به سه وب سایت که تصور می‌کرد در حوزه تست آن قرار دارند، دسترسی یافت.

ادکینز در این باره گفت: ما اطمینان حاصل کردیم سه وب سایت از چنین رویدادی آگاه شده‌اند و با شرکای آموزش هوش مصنوعی نیز درباره تغییراتی که اکنون در فرایند‌های تست خود ایجاد کرده‌اند، همکاری کرده‌ایم. این رویداد‌ها نشان دهنده اهمیت آموزش مدل‌های هوش مصنوعی برای مسئولانه عمل کردن است.

سخنگوی شرکت مستقل ارزیابی امنیت سایبری مذکور نیز اعلام کرد در این رویداد همان مشکلاتی به وجود آمد که دیگر آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی تجربه کرده بودند و در اواخر ماه جولای اطلاع رسانی کردند. همچنین این شرکت اعلام کرده تمام اختلالات شناسایی شده در بخش شرکت چند هفته قبل برطرف شده‌اند.

رویداد‌های مشابهی توسط متا، آنتروپیک و اوپن‌ای آی نیز گزارش شدند و با همین شرکت مرتبط بودند.

منبع: مهر

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جمینای هوش مصنوعی هکر گوگل
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