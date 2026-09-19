آغاز پیشفروش بلیت قطارهای مسافری مهرماه
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهرماه (مسیرهای رفت تا ۳۰ مهر و مسیرهای برگشت تا اول آبان) از امروز (شنبه، ۲۸ شهریورماه) آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۴۰| |
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به گزارش تابناک؛ پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه (۲۸ شهریور) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه (۲۸ شهریور) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.
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