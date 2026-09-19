هشدار به مسافران شمال کشور

مدیریت بحران کشور با صدور هشدار دریایی سطح زرد، از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج در دریای خزر خبر داد.

به گزارش تابناک؛ مدیریت بحران کشور با صدور هشدار دریایی سطح زرد، از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج در دریای خزر خبر داد.

این شرایط از امروز تا ۳۰ شهریور، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دریای خزر مواج می‌شود

از جمله پیامدهای احتمالی این شرایط می‌توان به خطر غرق‌شدن شناگران، آسیب به قایق‌های کوچک تفریحی و مسافربری، اختلال در تردد شناورها، و اختلال در فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی اشاره کرد.