جوان ۱۸ ساله در اثر تصادف با قطار جان باخت

به گزارش تابناک، سرهنگ میثم جلیله‌وند اظهار کرد: ساعت ۰۴:۲۰ بامداد امروز، در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد قطار مسافربری با یک عابر پیاده در محدوده شهر شریف‌آباد، بلافاصله مأموران پلیس راه‌آهن به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران در محل حادثه و انجام بررسی‌های لازم، مشخص شد یک پسر ۱۸ ساله با قطار مسافربری برخورد کرده و متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخته است.

رئیس پلیس راه‌آهن قزوین با اشاره به اینکه کارشناسان، علت بروز حادثه را ورود غیرمجاز عابر به حریم ریلی راه‌آهن اعلام کرده‌اند، از تمام ساکنان اطراف خطوط ریلی خواست از تردد در مسیر راه‌آهن و حریم ریلی خودداری کنند.