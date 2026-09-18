تغییر نقشه قدرت در صدر جدول فوتسال/زنگ خطر برای مدعیان سنتی لیگ برتر!
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، هفته پنجم لیگ برتر فوتسال را باید یکی از هفتههای قابل تأمل فصل در همین شروع مسابقات دانست؛ هفتهای که نه فقط با شکست خانگی گیتیپسند پس از پنج سال همراه شد، بلکه در دو بازی مستقیم میان مدعیان، نشانههای مهمی از تغییر موازنه قدرت در لیگ آشکار شد.
پالایش نفت بندرعباس در اصفهان گیتیپسند را شکست داد، گهرزمین با عبور از مس سونگون چهارمین پیروزی و چهارمین کلینشیت خود را ثبت کرد و فولاد هرمزگان نیز با چهارمین برد متوالی، خود را در جمع مدعیان تثبیت کرد.
در واقع، اگر چهار هفته نخست را بیشتر باید دوره شناخت تیمها دانست، هفته پنجم نخستین جایی بود که برخی تیمها در برابر رقبای مستقیم، تصویری روشنتر از ظرفیت واقعی خود ارائه کردند. البته هنوز برای صدور حکم درباره قهرمانی یا حذف تیمی از کورس بسیار زود است؛ اما نشانههایی که در این هفته دیده شد، برای ادامه فصل قابل توجه است.
پالایش نفت بندرعباس و شکستن یک طلسم
مهمترین اتفاق هفته در سالن پیروزی اصفهان رقم خورد؛ جاییکه پالایش نفت بندرعباس با نتیجه ۲ بر یک گیتیپسند را شکست داد و به رکورد شکستناپذیری خانگی این تیم پایان داد. گیتیپسند پیش از این مسابقه ۶۰ بازی متوالی در خانه شکست نخورده بود؛ رکوردی که حدود پنج سال دوام آورده بود.
ارزش این پیروزی را نباید فقط در شکستن یک رکورد جستوجو کرد. اهمیت اصلی مسابقه برای پالایش نفت، در این بود که تیم بندرعباسی توانست مقابل یکی از باتجربهترین تیمهای لیگ، مسابقه را به فضایی تبدیل کند که برای حریف مطلوب نبود.
در چنین مسابقاتی، مسئله فقط میزان مالکیت توپ یا تعداد حملات نیست؛ مهم این است که کدام تیم بتواند ریتم مسابقه را تعیین کند. پالایش نفت اجازه نداد بازی به یک مسابقه کاملاً باز و پررفتوبرگشت تبدیل شود و در لحظات تعیینکننده از فرصتهای خود استفاده کرد. امیرحسین دهقانی گل نخست این تیم را زد و گل دوم نیز با اشتباه مدافع گیتیپسند و گلبهخودی محمدحسین درخشانی رقم خورد. سعید احمدعباسی تنها گل گیتیپسند را به ثمر رساند.
برای گیتیپسند، اما این شکست بیش از آنکه پایان یک دوره باشد، یک هشدار تاکتیکی است. تیمهای مدعی در طول یک فصل بارها با شرایطی مواجه میشوند که حریف اجازه نمیدهد مسابقه در ریتم دلخواه آنها جریان پیدا کند. تفاوت تیمهای بزرگ با سایرین دقیقاً در همینجا مشخص میشود؛ اینکه وقتی برنامه اول جواب نمیدهد، آیا تیم میتواند با تغییر ریتم، جابهجایی نفرات و افزایش تنوع در حمله، سناریوی مسابقه را عوض کند یا خیر؛ بنابراین شکست گیتیپسند را نباید بزرگتر از اندازه واقعی آن کرد، اما نمیتوان از اهمیتش نیز گذشت. تیمی که سالها در خانه شکست نخورده بود، حالا نخستین نشانه جدی از آسیبپذیری خود را در برابر یکی از مدعیان جدید لیگ دریافت کرده است.
گهرزمین؛ بردی که از نتیجهاش مهمتر بود
اگر شکست گیتیپسند مهمترین اتفاق هفته بود، برد گهرزمین برابر مس سونگون را باید مهمترین نتیجه از نظر رقابت در بالای جدول دانست. گهرزمین ۲ بر صفر مس را شکست داد؛ سالار آقاپور و حسین طیبی گلهای تیم سیرجانی را به ثمر رساندند. اما آنچه این پیروزی را برجسته میکند، فقط دو گل زدهشده نیست؛ بلکه چهارمین کلینشیت گهرزمین در پنج هفته ابتدایی فصل است.
در فوتسال، حفظ دروازه در برابر یک تیم صاحبنام اهمیت ویژهای دارد. تیمی که بتواند مقابل مس سونگون گل نخورد، نشان میدهد حداقل در این مقطع از فصل توانسته فاصله میان خطوط، پوششهای دفاعی و مدیریت انتقالها را در سطح قابل قبولی نگه دارد.
گهرزمین در هفتههای ابتدایی یک ویژگی مهم از خود نشان داده است: نتیجهگیری بدون بیاحتیاطی. این تیم الزاماً برای بردن مسابقه را به یک بازی پرریسک تبدیل نمیکند. مقابل مس، دو گل زد و دروازهاش را بسته نگه داشت؛ الگویی که برای تیمی که هدفش ماندن در بالای جدول است، ارزش زیادی دارد.
البته هنوز نمیتوان از این آمار نتیجه گرفت که گهرزمین مدعی قطعی قهرمانی است. پنج هفته برای چنین قضاوتی کافی نیست. اما میتوان گفت تیم سیرجانی در این مقطع یکی از منسجمترین روندهای لیگ را در اختیار دارد و مهمتر از همه، توانسته این روند را مقابل یک رقیب مستقیم نیز تکرار کند.
مس سونگون؛ زنگ خطر، نه پایان راه
در سوی مقابل، شکست مس سونگون اهمیت زیادی دارد، اما نه به این معنا که این تیم را باید از همین حالا از جمع مدعیان خارج کرد. مس در برابر گهرزمین نه گل زد و نه توانست دروازه خود را بسته نگه دارد. برای تیمی با سابقه و انتظارهای موجود، چنین نتیجهای قابل توجه است؛ بهخصوص اینکه مسابقه مستقیم با یک رقیب بالای جدول بود.
با این حال، ارزیابی مس باید فراتر از یک نتیجه باشد. تیمهای مدعی ممکن است در طول فصل چند بار شکست بخورند؛ آنچه سرنوشت آنها را تعیین میکند، واکنش به شکست است. اگر مس در هفتههای بعد بتواند به سرعت به روند امتیازگیری بازگردد، شکست سیرجان بیش از یک لغزش تلقی نخواهد شد؛ بنابراین شاید تعبیر دقیقتر درباره مس این باشد که فشار رقابت از همین حالا بالا رفته است؛ نه اینکه این تیم از کورس خارج شده باشد.
فولاد هرمزگان؛ دیگر یک شگفتی نیست
چهارمین برد متوالی فولاد هرمزگان، یکی دیگر از اتفاقات مهم هفته بود. فولاد با نتیجه ۳ بر ۲ پالایش نفت اصفهان را شکست داد و به روند موفق خود ادامه داد. محمد بنیاسدی دو گل و محمدرضا هاشمیپور یک گل برای فولاد به ثمر رساندند.
چهار برد متوالی در پنج هفته نخست، دیگر نمیتواند صرفاً به عنوان یک شروع خوب تعبیر شود. فولاد در حال تبدیل شدن به تیمی است که سایر مدعیان ناچارند در محاسبات خود آن را جدی بگیرند.
با این حال، مرحله دشوارتر برای فولاد از اینجا آغاز میشود. تیمی که چهار بازی متوالی را برده، حالا باید بتواند در بازیهای مستقیم با مدعیان نیز همین ثبات را حفظ کند. در لیگ طولانی، حفظ کیفیت پس از یک شروع درخشان بسیار دشوارتر از رسیدن به یک شروع درخشان است. به همین دلیل، ارزش واقعی فولاد هرمزگان در هفتههای آینده مشخص خواهد شد؛ زمانی که فشار جدول افزایش پیدا کند و حریفان نیز با شناخت بیشتری مقابل این تیم قرار بگیرند.
نگین تندیس؛ تغییر مسیر در پایین و میانه جدول
در میانه جدول نیز نگین تندیس قرچک یکی از تیمهایی بود که بیشترین تغییر را در وضعیت خود ایجاد کرد. این تیم با پیروزی ۲ بر صفر مقابل بازرگانی دائمپناه مشهد، روند صعودی خود را ادامه داد. امیرعلی لطفی و امیرعباسیان گلهای نگین تندیس را به ثمر رساندند.
اهمیت این نتیجه در مقایسه با شرایط همین تیم در هفتههای قبل مشخص میشود. نگین تندیس تا دو هفته قبل در محدوده تیمهای در معرض خطر قرار داشت، اما حالا با چند نتیجه مناسب خود را به رده ششم رسانده است.
این تغییر سریع یک واقعیت مهم لیگ را نشان میدهد: فاصله تیمها در این مقطع آنقدر زیاد نیست که بتوان با پنج هفته عملکرد، درباره سرنوشت آنها قضاوت قطعی کرد. یک روند دو یا سه هفتهای میتواند چهره جدول را به شکل محسوسی تغییر دهد.
شازند؛ بردی که برای زرند اهمیت دوچندان داشت
پالایشگاه نفت شازند نیز با پیروزی ۳ بر یک مقابل فولاد زرند ایرانیان سه امتیاز مهمی به دست آورد. پژمان بهادیوند، علی فدایی و بهداد شیخ احمدی گلهای شازند را زدند و میثم خیام تنها گل فولاد زرند را به ثمر رساند.
در این مسابقه، بیش از آنکه نتیجه شازند مورد توجه باشد، وضعیت فولاد زرند اهمیت دارد. شکست دیگری برای تیمی که در پایین جدول قرار گرفته، فشار را بیشتر میکند و نشان میدهد فولاد زرند باید هرچه زودتر واکنش نشان دهد.
در مقابل، شازند با این برد جایگاه خود را در نیمه بالایی جدول تثبیت کرد و نشان داد در این بخش از جدول نیز رقابت بسیار نزدیک است.
سنایچ - دلسوختگان؛ سه امتیازهایی با ارزش متفاوت
در دو دیدار دیگر، دلسوختگان قم با نتیجه ۲ بر یک شهرداری ساوه را شکست داد و سنایچ ساوه نیز با نتیجه ۳ بر ۲ از سد پردیس شهید شیری قزوین گذشت.
این مسابقات شاید در مقایسه با دو دیدار بالای جدول توجه کمتری را به خود جلب کرده باشند، اما در پایان فصل ارزش همین سه امتیازهای نزدیک مشخص خواهد شد. در بخش پایین و میانی جدول، فاصله تیمها بسیار کم است و از دست دادن چند امتیاز میتواند در هفتههای پایانی هزینه سنگینی داشته باشد.
لیگ در حال عبور از انحصار سنتی!
اگر بخواهیم هفته پنجم را در یک قاب بزرگتر ببینیم، اتفاق اصلی فقط شکست گیتیپسند یا پیروزی گهرزمین نیست؛ بلکه نشانههایی از تغییر آرایش قدرت در لیگ برتر فوتسال دیده میشود.
گیتیپسند دیگر آن تیم شکستناپذیر سالهای گذشته در خانه نیست. مس سونگون برای بازگشت به جمع مدعیان نیازمند واکنش است. در مقابل، گهرزمین با ثبات دفاعی و نتیجهگیری مستمر خود را به عنوان یکی از تیمهای جدی بالای جدول معرفی کرده و فولاد هرمزگان نیز با چهار برد متوالی نشان داده حضورش در این جمع تصادفی نیست. در این میان، پالایش نفت بندرعباس شاید مهمترین پیام هفته را ارسال کرد: فاصله میان تیمهای سنتی و نسل جدید مدعیان در حال کاهش است.
البته برای قضاوت نهایی هنوز زود است. هفته پنجم تنها یک ایستگاه از یک فصل طولانی است و آنچه در هفتههای آینده اهمیت خواهد داشت، نه یک برد بزرگ یا یک شکست سنگین، بلکه توانایی تکرار کیفیت، مدیریت افتوخیزها و نتیجهگیری در بازیهای مستقیم است.
هفته پنجم را شاید بهتر باشد نه «هفته جابهجایی قدرت»، بلکه هفتهای برای آشکار شدن نشانههای جابهجایی قدرت بدانیم؛ نشانههایی که اگر در هفتههای آینده تکرار شوند، آنوقت میتوان از تغییر واقعی معادلات فوتسال ایران سخن گفت.