خانم هنرپیشه گران ترین بازیگر سینمای ایران شد/ دستمزد 20 میلیارد تومانی برای یک فیلم
به گزارش تابناک، این روزها اگر از کسی بپرسید گران ترین بازیگر سینمای ایران کیست، احتمالاً نام رضا عطاران، جواد عزتی، بهرام افشاری یا پژمان جمشیدی مطرح میشود؛ ستارهای که میتوانند یکی از اضلاع موفقیت یک کمدی در گیشه و بازگشت سرمایه باشند و به همین دلیل توان طلب کردن بالاترین دستمزدها را دارند. به شکل سنتی نیز معمولاً بالاترین دستمزد متعلق به بازیگران مرد بوده و حتی این ماجرا در آمریکا گاهی با اعتراض ستارههای زن سینما همراه شده است.
حالا اوضاع در حال تغییر است و خانم ح ستاره پرطرفدار سینمای ایران که بسیار گزیده کار است، برای یک پروژه درخواست دستمزد 20 میلیاردی کرده است؛ تصمیم که دست تهیه کنندگان را برای امضای قرارداد لرزانده است چرا که بازگرداندن این سرمایه از گیشه کار سادهای نیست. برای بازگشت فقط دستمزد همین بازیگر، فیلم باید 60 میلیارد تومان بفروشد. قاعدتاً بودجه یک فیلم سینمایی با بازیگر 20 میلیاردی، با احتساب دستمزد دیگر بازیگران و عوامل تولید و هزینههای جانبی نظیر اجاره لوکیشن و تجهیزات از 60 تا 70 میلیارد تومان عبور میکند که به معنای نیاز به فروش 200 میلیارد برای بازگشت سرمایه و حاشیه سودی است.
با وجود همه این ملاحظات پیش بینی میشود در آینده نزدیک چنین قرارداد منعقد شود و در حالی که گران ترین بازیگر مرد برای پروژه در حال تولید چیزی حدود 12 میلیارد قرارداد بسته، این بازیگر در صدر قرار بگیرد. در دورههای کوتاهی چنین اتفاقی برای هدیه تهرانی، نیکی کریمی، مهناز افشار و حتی لیلا اوتادی رخ داده بود و دستمزد این ستارهها از بازیگران مرد فراتر رفته بود اما هیچ گاه اختلاف دستمزد بازیگر زن با بازیگران مرد به این میزان افزایش نیافته بود. هوشمندی این بازیگر زن در حفظ موقعیتش در سینمای ایران و «نه» گفتنش به بسیاری از پروژههای متوسط باعث شده چنین رقابتی برای جذبش شکل بگیرد.
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این بازیگر در سالهای اخیر فاصلهاش را با حواشی که میتوانست اعتبارش را مخدوش کند، حفظ کرده و نه اجازه داده جزئیات زندگی شخصیاش حاشیه ساز شود و نه در حوزههایی موضع گیری کرده که میتوانست فعالیت حرفهایاش را به حاشیه ببرد. همین نگاه حرفهای باعث شده لیلا حاتمی برای دوره طولانی در میان بهترین بازیگران زن سینمای ایران قرار گیرد و حالا به لحاظ اقتصادی نیز با اختلاف در صدر سینمای ایران قرار گرفته است. در واقع آنچه باعث شده خانم ح با چنین دستمزدهایی به استقبال تهیه کنندگان برود، علاوه بر فروش، به اعتباری است که برای فیلم و سازندگانش به ارمغان میآورد و بخشی از این دستمزد مشخصاً به خاطر برندی است که این بازیگر از خود ساخته است.
البته قاعدتاً دریافت این سطح دستمزد باعث خواهد شد پیشنهادهای کمتری به این بازیگر داده شود و چه بسا برخی فیلمهای ارزشمند که از چنین بودجهای برخوردار نیستند سراغ این بازیگر نروند؛ هرچند چنین بازیگرانی به خوبی موقعیت را درک میکنند و احتمالاً اگر با یک فیلمنامه و کستینگ درجه یک مواجه شدند، همچنان حاضر خواهند بود مقابل دوربین بروند.