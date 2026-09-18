تخریب کامل بیمارستان دولتی لبنان در حملات اسرائیل
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حملهای آشکار علیه بخش درمان، بیمارستان دولتی میس الجبل را به آتش کشیده و بهطور کامل ویران کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۲۱| |
582 بازدید
به گزارش تابناک، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بیمارستان دولتی میس الجبل را به آتش کشیده و در حملهای آشکار علیه بخش درمان، آن را بهطور کامل تخریب کرده است.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: هدف قرار دادن مراکز پزشکی و کادر درمانی، جنایت جنگی تمامعیار محسوب میشود.
این وزارتخانه همچنین از جامعه بینالمللی، سازمان جهانی بهداشت و صلیب سرخ خواست رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایتهایش پاسخگو کنند.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟