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تخریب کامل بیمارستان دولتی لبنان در حملات اسرائیل

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حمله‌ای آشکار علیه بخش درمان، بیمارستان دولتی میس الجبل را به آتش کشیده و به‌طور کامل ویران کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۲۱
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لبنان

به گزارش تابناک، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بیمارستان دولتی میس الجبل را به آتش کشیده و در حمله‌ای آشکار علیه بخش درمان، آن را به‌طور کامل تخریب کرده است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: هدف قرار دادن مراکز پزشکی و کادر درمانی، جنایت جنگی تمام‌عیار محسوب می‌شود.

این وزارتخانه همچنین از جامعه بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت و صلیب سرخ خواست رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایت‌هایش پاسخ‌گو کنند.

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لبنان اسرائیل حمله بیمارستان جنایت جنگی
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