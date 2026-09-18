یک دستگاه مینی‌بوس در شهر شاهو با دو خودرو سمند و پژو ۴۰۵ و یک رأس گاو برخورد کرد که در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند.

واژگونی مینی‌بوس با برخورد به دو سواری و یک گاو + عکس

به گزارش تابناک، بیستون شفیعی، مدیر شبکه بهداشت و درمان پاوه در استان کرمانشاه اظهار کرد: ۵ نفر از مصدومان این حادثه توسط کدهای اورژانس پاوه و باینگان به بیمارستان پاوه منتقل می‌شوند.

وی افزود: این حادثه بر اثر بریدن ترمز مینی‌بوس رخ داده و در جریان آن، مینی‌بوس با دو خودرو سمند و پژو ۴۰۵ و یک رأس گاو برخورد کرده است.

۵ مصدوم راهی بیمارستان شدند

بر اساس اعلام مدیر شبکه بهداشت و درمان پاوه، عملیات انتقال مصدومان این حادثه توسط نیروهای اورژانس در حال انجام است.