واژگونی مینیبوس با برخورد به دو سواری و یک گاو + عکس
یک دستگاه مینیبوس در شهر شاهو با دو خودرو سمند و پژو ۴۰۵ و یک رأس گاو برخورد کرد که در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۱۵| |
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به گزارش تابناک، بیستون شفیعی، مدیر شبکه بهداشت و درمان پاوه در استان کرمانشاه اظهار کرد: ۵ نفر از مصدومان این حادثه توسط کدهای اورژانس پاوه و باینگان به بیمارستان پاوه منتقل میشوند.
وی افزود: این حادثه بر اثر بریدن ترمز مینیبوس رخ داده و در جریان آن، مینیبوس با دو خودرو سمند و پژو ۴۰۵ و یک رأس گاو برخورد کرده است.
۵ مصدوم راهی بیمارستان شدند
بر اساس اعلام مدیر شبکه بهداشت و درمان پاوه، عملیات انتقال مصدومان این حادثه توسط نیروهای اورژانس در حال انجام است.
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