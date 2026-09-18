پیش‌ بینی قیمت طلا، سکه و دلار شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵

قیمت دلار هفته جاری را با رقم ۲۲۷ هزار تومان به پایان رساند و قیمت طلا و سکه نیز از نوسانات دلار و اونس طلا تبعیت کرد. بازار در حالی به استقبال معاملات شنبه می‌رود که قیمت دلار در معاملات پشت خطی تا ۲۲۶ هزار تومان پایین آمده و اونس جهانی با رقم ۴۳۷۶ دلار معامله می‌شود.

به گزارش تابناک، بازارهای داخلی در حالی هفته چهارم شهریور را پشت سر گذاشتند که قیمت دلار در تمام هفته در دامنه‌ای نسبتاً مشخص نوسان کرد. این اسکناس که هفته چهارم شهریور را با رقم ۲۳۵ هزار تومان آغاز کرده بود در نهایت با رقم ۲۲۷ هزار تومان هفته جاری را به پایان رساند و به این ترتیب، محدوده ۲۲۷ تا ۲۳۵ هزار تومان به دامنه اصلی نوسان قیمت دلار تبدیل شد. قیمت دلار در معاملات پشت خطی روز جمعه تا رقم ۲۲۶ هزار تومان پایین آمد.

گفتنی است در تعطیلات پایان هفته اما، سیگنال‌های سیاسی همچنان متناقض باقی ماند. از یک سو دونالد ترامپ از نزدیک شدن به پایان جنگ ایران سخن گفت و همزمان مسیرهای دیپلماتیک برای گفت‌وگو و رایزنی درباره بحران منطقه فعال‌تر شد. چین نیز در رایزنی با آمریکا و ایران بر خویشتنداری، بازگشت به توافق موقت و بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده است. از سوی دیگر، ترامپ درباره اتخاذ تصمیمی بزرگ برای ادامه یا تشدید حملات به ایران هشدار داد و همزمان گزارش‌هایی از ادامه درگیری‌ها در منطقه و حادثه برای یک نفتکش در تنگه هرمز منتشر شد. آمریکا نیز روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی علیه یک صرافی رمزارزی مرتبط با ایران وضع کرد. در نتیجه، برای بازار ارز همچنان نمی‌توان یک سیگنال سیاسی مشخص در نظر گرفت و واکنش قیمت دلار در شروع هفته به نحوه وزن‌دهی معامله‌گران به این اخبار وابسته خواهد بود.

در بازار جهانی طلا نیز شرایط متفاوت بود. اونس پس از سقوط تا محدوده ۴۲۷۹ دلار، در ادامه هفته مسیر صعودی گرفت و حالا در محدوده ۴۳۷۶ دلار معامله می‌شود.

اونس جهانی طلا موازنه بازار فلز زرد را تغییر داد

قیمت طلا و سکه در هفته چهارم شهریور علاوه بر اثرپذیر از نوسانات قیمت دلار، از تغییرات اونس جهانی طلا نیز اثر گرفت. سکه امامی هفته را با رقم ۲۳۹ میلیون تومان آغاز کرد و در میانه هفته تا محدوده ۲۳۱ میلیون تومان پایین آمد، اما در ادامه بخشی از این افت را جبران کرد و در نهایت با رقم ۲۳۲ میلیون تومان بسته شد.

طلای ۱۸ عیار نیز هفته را در محدوده ۲۴ میلیون تومان آغاز کرد و با افت اونس و کاهش مقطعی دلار تا کف کانال ۲۳ میلیون تومان پایین آمد. با بهبود اونس در روزهای پایانی هفته، قیمت طلا نیز بخشی از افت خود را جبران کرد و روز پنجشنبه روی رقم ۲۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قرار گرفت.

پیش‌ بینی قیمت دلار

کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که اخبار سیاسی مثبت در شروع هفته تقویت شود و احتمال کاهش تنش یا باز شدن مسیر گفت‌وگوها افزایش یابد، قیمت دلار می‌تواند در ابتدا به سمت محدوده ۲۲۵ تا ۲۲۶ هزار تومان حرکت کند. در مقابل، تشدید تنش‌های منطقه‌ای، ادامه فشار بر مسیرهای کشتیرانی و بازگشت نگرانی‌ها درباره تنگه هرمز می‌تواند خریداران را دوباره به بازار برگرداند و قیمت را به سمت ۲۳۰ هزار تومان و سپس محدوده ۲۳۵ هزار تومان هدایت کند.

به نظر می‌رسد در روز شنبه، محدوده ۲۲۷ هزار تومان برای دلار مهم‌ترین مرز حمایتی بازار است و ۲۳۰ هزار تومان نخستین مقاومت مهم در مسیر برگشت قیمت محسوب می‌شود. تا زمانی که یکی از این دو محدوده با قدرت شکسته نشود، احتمال ادامه نوسان دلار در دامنه ۲۲۷ تا ۲۳۵ هزار تومان بیشتر از شکل‌گیری یک روند پایدار خواهد بود.

پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه

تحلیلگران بازار طلا می‌گویند اگر قیمت دلار در محدوده ۲۲۷ تا ۲۳۰ هزار تومان تثبیت شود، رشد اونس می‌تواند به بازگشت طلای ۱۸ عیار به سمت نیمه بالایی کانال ۲۳ میلیون تومان و حتی محدوده ۲۴ میلیون تومان کمک کند. سکه امامی نیز در صورت همزمانی ثبات دلار و ماندگاری اونس در سطوح بالاتر، ظرفیت جبران بخشی از افت هفته را خواهد داشت و محدوده ۲۳۲ میلیون تومان می‌تواند به نقطه تعادل ابتدایی بازار تبدیل شود.

در سمت مقابل، اگر دلار در شروع معاملات زیر حمایت ۲۲۷ هزار تومان تثبیت شود، اثر کاهشی ارز می‌تواند رشد اونس را تا حدی خنثی کند و قیمت طلا و سکه را دوباره تحت فشار قرار دهد. به این ترتیب، در معاملات شنبه هم‌جهتی یا واگرایی قیمت دلار و اونس طلا اهمیت زیادی دارد.

سکه امامی در کانال ۲۳۲ میلیون تومانی بسته شد

قیمت سکه امامی روز پنجشنبه با رقم ۲۳۲ میلیون تومان توسط اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد و سکه بهار آزادی، روی رقم ۲۲۹ میلیون تومان معامله شد. نیم‌سکه و ربع سکه، به ترتیب روی رقم‌های ۱۱۸ میلیون تومان و ۶۳ میلیون تومان بسته شدند. سکه گرمی نیز روی رقم ۳۲ میلیون تومان دادوستد شد.

مثقال طلا در کانال ۱۰۱ میلیون تومانی معامله شد

بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا روی رقم ۱۰۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قرار گرفت و طلای ۱۸ عیار نیز با رقم ۲۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد.

منبع: تجارت نیوز