سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: تلاش‌های جنایتکارانه‌ای که دشمن سعودی در صنعاء به شکل داعش‌گونه انجام داد، ناکام ماند.

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از خنثی سازی تحرکات جنایتکارانه در صنعا خبر داد.

وی افزود: نیروهای مسلح یمن، تحرکات جنایتکارانه دشمن سعودی که با ماهیت داعشی در صنعا پایتخت یمن انجام شد را ناکام گذاشتند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بدون ذکر جزئیات بیشتر اعلام کرد که این تحرکات بدون پاسخ نخواهد ماند.