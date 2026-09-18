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کد خبر: ۱۳۹۴۹۱۲
بازدید: ۹۷۶

عکس: عملیات نجات در گذرگاه‌های خطرناک

امدادگران مستقر در کشتی «اوشن وایکینگ» همراه با سایر شناورهای امدادی، به طور مستمر در حال پاسخ‌دهی به پیام‌های اضطراری مهاجرانی هستند که مسیر پرمخاطره دریای مدیترانه مرکزی را برای رسیدن به مقصد انتخاب کرده‌اند. این گزارش روایتی است از عملیات‌های نفس‌گیر تیم‌های نجات برای بیرون کشیدن پناهجویان از دل آب‌های متلاطم و تلاش بی‌وقفه برای جلوگیری از وقوع فاجعه در یکی از خطرناک‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل عملیات نجات امدادگران کشتی اوشن وایکینگ
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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