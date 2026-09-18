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بمباران چادر آوارگان فلسطینی در شمال غزه

ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی، چادرهای آوارگان را در شمال شهر غزه بمباران کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۰۹
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738 بازدید
غزه

به گزارش تابناک و بر اساس گزارش منابع خبری فلسطینی، اشغالگران، چادرهای آوارگان در اطراف مسجد  التقوی میان خیابان  النفق و برکه الشیخ رضوان در شمال شهر غزه را بمباران کردند.

به گفته این منابع، جنایت جدید صهیونیست‌ها به شهادت دست کم یک شهروند و زخمی شدن چندین نفر دیگر منجر شده است.

 حال یکی از این مجروحان که کودک است، به شدت وخیم اعلام شده است.

منبع: تسنیم

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فلسطین اسرائیل غزه بمباران چادر آوارگان شهادت فلسطینیان حماس
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