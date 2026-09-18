بمباران چادر آوارگان فلسطینی در شمال غزه
ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی، چادرهای آوارگان را در شمال شهر غزه بمباران کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۰۹| |
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به گزارش تابناک و بر اساس گزارش منابع خبری فلسطینی، اشغالگران، چادرهای آوارگان در اطراف مسجد التقوی میان خیابان النفق و برکه الشیخ رضوان در شمال شهر غزه را بمباران کردند.
به گفته این منابع، جنایت جدید صهیونیستها به شهادت دست کم یک شهروند و زخمی شدن چندین نفر دیگر منجر شده است.
حال یکی از این مجروحان که کودک است، به شدت وخیم اعلام شده است.
منبع: تسنیم
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