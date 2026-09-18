عکس: روزهای پرالتهاب آمریکای لاتین و کارائیب
در تازهترین گالری تصویری که توسط «موییس کاستیلو»، فتوژورنالیست ساکن گواتمالاسیتی گردآوری شده است، تضادهای اجتماعی و سیاسی آمریکای لاتین و کارائیب به تصویر کشیده شد. این مجموعه روایتگر روزهای پرالتهاب و پرشور منطقه است؛ از راهپیماییهای اعتراضی معلمان در بولیوی و یادبود قربانیان کودتای ۱۹۷۳ شیلی علیه دولت سالوادور آلنده گرفته تا جشنهای باشکوه استقلال در مکزیک و گواتمالا که پیوند میان تاریخ، سیاست و هویت ملی را به نمایش میگذارد.
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