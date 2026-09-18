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زمان تعطیلات زمستانی لیگ برتر فوتبال ایران

با تصمیم سازمان لیگ تعطیلات نیم‌‌فصل لیگ برتر با شروع جام ملت‌های آسیا همزمان خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۰۲
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لیگ برتر

به گزارش تابناک، کمیته مسابقات سازمان لیگ به تازگی برنامه رقابت‌های لیگ برتر تا پایان هفته دوازدهم را اعلام کرده و مشخص شده که تا اواسط آبان‌ماه تیم‌ها ۱۲ بازی خود را در لیگ برتر انجام می‌دهند.

در چنین شرایطی با توجه به در پیش بودن اردوها و مسابقات دوستانه تیم ملی نگرانی هایی درباره تمام نشدن نیمی از لیگ برتر تا قبل از جام ملت های آسیا وجود داشت. با این حال امیرحسین روشنک مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام کرد که قطعا پیش از جام ملت‌ها لیگ برتر به نیمه می‌رسد و تیم‌ها در زمان برگزاری مسابقات آسیایی تیم ملی، تعطیلات نیم فصل را سپری خواهند کرد.

امیرحسین روشنک در این خصوص گفت: «دورنمایی را برای کل فصل در نظر گرفته‌ایم؛ بحث جام ملت ها را خیلی دقیق بررسی کردیم. این مسابقات هفدهم دی آغاز می‌شود و اولین بازی تیم ملی ایران هم روز نوزده دی برگزار می‌شود. با برنامه ریزی اولیه‌ای که تیم‌ملی داشته و به ما انعکاس دادند، آنها قصد دارند اوایل دیماه اردوی پیش از جام ملت‌ها را آغاز کنند.»

او ادامه داد: «ما یک جلسه هم با آقای قلعه‌نویی خواهیم داشت؛ اما باید قبل از جام ملت‌ها نیمی از مسابقات را جلو ببریم و زمان مسابقات مصادف با تعطیلات نیم فصل تیم‌ها باشد.»

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برچسب ها
فوتبال ایران سازمان لیگ لیگ برتر نیم فصل تعطیلات زمستانی جام ملت های آسیا
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