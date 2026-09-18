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بازگشت رسمی روسیه به مسابقات بین‌المللی فوتبال

تیم ملی زیر پانزده سال روسیه در رقابت‌های جام جهانی و جشنواره فیفا که از بیست‌ودوم تا سی‌یکم اکتبر در آذربایجان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۰۱
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روسیه

به گزارش تابناک، این نخستین تورنمنت رسمی تحت نظارت فیفا از سال ۲۰۲۲ به این سو خواهد بود که یک تیم ملی از روسیه در آن با پرچم و سرود ملی خود به میدان می‌رود.

فیفا و یوفا در فوریه ۲۰۲۲ پس از جنگ روسیه و اوکراین، باشگاه‌ها و تیم‌های ملی روسیه را از مسابقات بین‌المللی محروم کردند، اما فدراسیون فوتبال روسیه عضویت خود در فیفا را حفظ کرد. روز پنجشنبه، ۱۷ سپتامبر، فدراسیون فوتبال روسیه اعلام کرد که تیم زیر ۱۵ سال این کشور در گروه A در کنار افغانستان، جیبوتی، سیرالئون، سودان و ترکیه قرار گرفته است. این رقابت‌ها با حضور ۱۹۱ تیم در ۳۲ گروه برگزار خواهد شد.

برنامه مسابقات روسیه در مرحله گروهی به شرح زیر است:

۲۴ اکتبر: روسیه - سودان

۲۵ اکتبر: روسیه - سیرالئون

۲۵ اکتبر: روسیه - جیبوتی

۲۶ اکتبر: افغانستان - روسیه

۲۶ اکتبر: ترکیه - روسیه

آخرین مسابقه رسمی تیم ملی بزرگسالان روسیه در چهاردهم نوامبر ۲۰۲۱ در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل کرواسی برگزار شده بود که با شکست یک بر صفر به پایان رسید. در ماه فوریه، جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در پاسخ به سوالی درباره تلاش برای لغو این محرومیت گفت که حداقل در سطح پایه باید این کار انجام شود، زیرا تحریم‌ها تنها فرسایش و خشم بیشتری به همراه داشته است.

در ۲۴ ژوئن، فیفا اعلام کرد که آذربایجان میزبان نخستین دوره جام جهانی و جشنواره زیر پانزده سال خواهد بود و این مسابقات برای تمامی فدراسیون‌های عضو آزاد است؛ فرمولی که به روسیه نیز اجازه حضور داد. میخائیل دیگتیاریوف، وزیر ورزش روسیه، از این تصمیم استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت بازگشت تیم‌های روسی به ورزش بین‌المللی دانست.

از زمان اجرای تحریم‌ها، تیم ملی مردان روسیه همچنان به برگزاری بازی‌های دوستانه ادامه داده و در رده‌بندی جهانی فیفا در رتبه سی‌وپنجم قرار دارد. الکساندر چفرین، رئیس یوفا، نیز بارها خواستار کاهش محدودیت‌ها برای تیم‌های پایه روسیه شده بود، هرچند پیشنهادهای مشابه در گذشته به دلیل مخالفت فدراسیون‌های ملی رد شده بود.

این مسابقات در قالب هشت در برابر هشت، در دو نیمه بیست دقیقه‌ای و در مجموعه‌ای ورزشی در نزدیکی باکو برگزار خواهد شد و هیچ تیمی پس از شکست بلافاصله از دور رقابت‌ها حذف نخواهد شد.

منبع: ورزش سه

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روسیه فوتبال مسابقات فوتبال مسابقات بین المللی فیفا
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