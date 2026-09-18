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حمله توپخانه‌ای رژیم اسرائیل به ریف دمشق

رژیم صهیونیستی ریف دمشق پایتخت سوریه را هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۰۰
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سوریه

به گزارش تابناک، نیروهای رژیم صهیونیستی، ریف غربی دمشق را هدف قرار دادند.

رژیم صهیونیستی طی حملات توپخانه‌ای، اراضی زراعی اطراف روستای بیت جن در ریف غربی دمشق را هدف قرار داد.

همچنین صبح امروز، نیروهای صهیونیست با حدود ۹ خودروی نظامی، وارد منطقه وادی الرقاد در حومه غربی درعا شدند. آنها قبل از دستگیری یک چوپان که در این منطقه بود و انتقال او به مکانی نامعلوم، عملیات جستجو انجام دادند.

این عملیات در بحبوحه تجاوزات مداوم اسرائیل به خاک سوریه، همراه با دستگیری‌ها و تحرکات نظامی در حومه درعا و قنیطره انجام می‌شود.

ساکنان از پیامدهای این اقدامات بر غیرنظامیان و ساکنان نزدیک خطوط تجاوز می‌ترسند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه پیش از این در ۱۶ سپتامبر، حمله یک گشتی نیروهای اسرائیلی متشکل از یک کاروان نظامی به شهر عابدین در منطقه حوض یرموک در حومه غربی درعا را رصد کرده بود که از پادگان نظامی الجزیره واقع در حومه روستای معریه که توسط نیروهای دشمن در اواخر سال ۲۰۲۴ تأسیس شده بود، آغاز می‌شد و این بخشی از ادامه تحرکات نظامی مکرر اسرائیل در منطقه بود.

رژیم اشغالگر صهیونیستی به حملات خود به مناطق مختلفی از سوریه و لبنان ادامه می‌دهد.

در عین حال گزارش شده انفجاری که در نزدیکی منطقه سیده زینب در حومه دمشق شنیده شد، ناشی از انفجار یک بمب باقی مانده از جنگ بود.

منبع: ایسنا

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سوریه دمشق اسرائیل حمله حمله توپخانه ای
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