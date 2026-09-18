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کد خبر: ۱۳۹۴۸۹۸
بازدید: ۱۱۷۷

عکس: رزمایش «جان‌فدایان ایران»

رزمایش سراسری ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» از ساعت ۸ صبح امروز جمعه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، با دستور سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» در پایتخت برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری جان‌فدایان ایران رزمایش سراسری تهران بزرگ
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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