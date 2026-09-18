کشف ۶۶۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در مرزهای جنوب شرق

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۶۶۰ کیلوگرم انواع موادمخدر و دستگیری ۵ قاچاقچی در یک ماه گذشته در مرزهای این استان خبر داد.

به گزارش تابناک، سردار «جواد رفیعی» ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: مرزداران استان سیستان و بلوچستان طی یک ماه گذشته، با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیات‌های هدفمند، موفق شدند مقادیر قابل توجهی انواع موادمخدر را کشف کنند.

️فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: مرزداران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و برنامه‌ریزی عملیاتی، در چند عملیات جداگانه در مناطق مرزی استان موفق شدند در مجموع ۶۶۰ کیلوگرم انواع موادمخدر شامل تریاک، حشیش و شیشه را کشف کنند.

وی تصریح کرد: در این عملیات‌ها همچنین ۹ دستگاه انواع وسیله نقلیه سبک و سنگین توقیف و ۵ نفر از قاچاقچیان موادمخدر دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

️سردار رفیعی با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مقابله با قاچاق موادمخدر خاطرنشان کرد: مرزداران استان با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری، اجازه فعالیت به قاچاقچیان و شبکه‌های مرتبط با قاچاق موادمخدر را نخواهند داد و با تمام توان از مرزهای استان حراست می‌کنند.