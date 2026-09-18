شمار مبتلایان به تب کریمه کنگو در یزد
به گزارش تابناک، مسعود شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با بیان اینکه تب کریمه کنگو یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است، گفت: این بیماری از طریق کنههای موجود روی بدن دام منتقل میشود؛ بهگونهای که کنهها دام را آلوده کرده و در صورت گزش انسان، میتوانند موجب انتقال بیماری شوند.
وی با اشاره به شیوع این بیماری در بخشهایی از مرکز، جنوب و جنوب شرق ایران افزود: هر سال مواردی از ابتلا و مرگ ناشی از تب کریمه کنگو در کشور در این نقاط گزارش میشود.
شریفی ادامه داد: علائم اولیه این بیماری مشابه بسیاری از بیماریهای ویروسی و شامل تب، بدندرد و علائم عمومی است، اما بیماری میتواند به سمت بروز علائم خونریزی در مخاط پیش برود و در صورت نبود درمان مناسب، به مرگ منجر شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه یکی از راههای انتقال بیماری، تماس با دام آلوده است، اظهار کرد: افرادی که در محیطهای دامداری و کشتارگاه فعالیت میکنند، از جمله سلاخان و دامپزشکان، در معرض خطر بیشتری قرار دارند و بیماری میتواند از طریق خون و ترشحات آلوده حیوان به انسان منتقل شود.
وی افزود: این نوع انتقال در میان قصابها و حتی زنان خانهدار نیز ممکن است رخ دهد؛ بهویژه درصورتیکه فرد هنگام تماس با گوشت یا خون دام، زخم یا بریدگی روی دست داشته باشد.
شریفی با تأکید بر اهمیت نگهداری گوشت در شرایط مناسب گفت: اگر گوشت به مدت ۲۴ ساعت در محیط یخچال نگهداری شود، حتی در صورت آلودگی، ویروس از بین میرود و این موضوع در کشتارگاههای صنعتی رعایت میشود؛ بنابراین ذبح دام و تهیه گوشت خارج از محیط کشتارگاههای مجاز میتواند خطرناک باشد.
علت فوت بیمار مبتلا به تب کریمه کنگو خرید گوشت غیرمجاز بود
وی با اشاره به وضعیت تب کریمه کنگو در استان یزد بیان کرد: تاکنون ۱۱ مورد ابتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان شناسایی شده که از مجموع مبتلایان، یک زن خانهدار ۳۸ساله جان خود را ازدستداده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد افزود: فرد فوتشده گوشتی را که از یک محل غیرمجاز تهیه کرده بود، خردکرده و در جریان این کار، دستش دچار زخم شده بود که در نهایت به ابتلا و فوت وی منجر شد.
شریفی در پایان از شهروندان خواست گوشت موردنیاز خود را تنها از مراکز مجاز عرضه تهیه کنند و گفت: یکی از نشانههای گوشت بهداشتی این است که علاوه بر عرضه در مراکز مجاز، دارای مهر و برچسب دامپزشکی باشد.
منبع: فارس