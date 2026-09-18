ترافیک ۱۰ کیلومتری در جاده رشت به قزوین

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک فوق‌ سنگین در محور رشت به قزوین خبر داد و گفت: هر ۲ مسیر در اختیار خودروهای عازم تهران قرار گرفت.

به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی درباره جزئیات این خبر گفت: در محدوده استان گیلان و حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم، ترافیک به بیش از ۱۰ کیلومتر رسیده و تردد خودروها در این محدوده به صورت توقف و حرکت انجام می‌شود.

وی افزود: با توجه به حجم بسیار سنگین ترافیک و به منظور تخلیه بار ترافیکی این مسیر و همچنین تسهیل در عبور و مرور مسافران، تصمیم گرفته شد در محدوده رودبار، هر ۲ مسیر رفت و برگشت در اختیار خودروهایی قرار گیرد که از شمال به سمت تهران در حال حرکت هستند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این اقدام با هدف تسریع در تخلیه حجم خودروهای عبوری و جلوگیری از تشدید ترافیک در محور رشت به قزوین انجام شده است.

بنابر اعلام پلیس، سرهنگ محبی در پایان از مسافران خواست با توجه به شرایط ترافیکی، حتماً پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محورهای مواصلاتی اطلاع کسب کرده و با مدیریت زمان سفر، از ایجاد وقفه و افزایش بار ترافیکی در مسیرها جلوگیری کنند.