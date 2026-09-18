زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و تمدّن غنی ایرانِ اسلامی در گستره‌‌ی جهانی است.

پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز شعر و ادب فارسی

به گزارش تابناک، رسانه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، بخشی از پیام ایشان به مناسبت روز شعر و زبان فارسی را منتشر کرده است:

زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و تمدّن غنی ایرانِ اسلامی در گستره‌‌ی جهانی است

🔹 برگرفته از پیام رهبر معظّم انقلاب به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی ۲۵/اردیبهشت/۱۴۰۵