بخشی از پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز شعر و ادب فارسی
زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیتها برای ترویج فرهنگ و تمدّن غنی ایرانِ اسلامی در گسترهی جهانی است.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۹۰| |
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به گزارش تابناک، رسانه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنهای، بخشی از پیام ایشان به مناسبت روز شعر و زبان فارسی را منتشر کرده است:
زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیتها برای ترویج فرهنگ و تمدّن غنی ایرانِ اسلامی در گسترهی جهانی است
🔹 برگرفته از پیام رهبر معظّم انقلاب به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی ۲۵/اردیبهشت/۱۴۰۵
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