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بخشی از پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز شعر و ادب فارسی

زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و تمدّن غنی ایرانِ اسلامی در گستره‌‌ی جهانی است.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۹۰
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رهبر انقلاب

به گزارش تابناک، رسانه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، بخشی از پیام ایشان به مناسبت روز شعر و زبان فارسی را منتشر کرده است:

زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و تمدّن غنی ایرانِ اسلامی در گستره‌‌ی جهانی است

🔹 برگرفته از پیام رهبر معظّم انقلاب به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی  ۲۵/اردیبهشت/۱۴۰۵

بخشی از پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز شعر و ادب فارسی

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رهبر انقلاب رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای روز شعر و ادب پارسی
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