حملات پهپادی روسیه به ۴ کشتی باری در دریای سیاه
به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، در این بیانیه آمده است: «بهمنظور محدود کردن توان لجستیکی نیروهای مسلح اوکراین برای انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی، نیروهای مسلح روسیه با استفاده از شهپادهای «گرن-۴ سیکر» به چهار فروند شناور باری دشمن در بنادر چورنومورسک و اودسا در آبهای دریای سیاه حمله کردند.»
این وزارتخانه اعلام کرد تمامی اهداف مورد اصابت قرار گرفتهاند.
وزارت دفاع روسیه همچنین گفت نیروهای مسلح این کشور با استفاده از چهار بمب هوایی «FAB-۵۰۰» و دو موشک هوایی «X-۳۹»، یک محل استقرار موقت و یک مرکز کنترل پهپادهای نیروهای مسلح اوکراین را در جمهوری خلق دونتسک و منطقه خارکیف منهدم کردند.
این وزارتخانه افزود خدمه هواپیماهای سوخو-۳۴ نیروهای هوافضای روسیه با استفاده از دو موشک هوایی X-۳۹، مرکز کنترل پهپاد تیپ مستقل سیزدهم گارد ملی اوکراین را در روستای لیپتسی در منطقه خارکیف هدف قرار دادند.