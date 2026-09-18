سقوط مرگبار هواپیما در کرواسی

یک فروند هواپیمای کوچک در نزدیکی شهر وینکوفتسی در شرق کرواسی پس از فرود اضطراری سقوط کرد و خلبان آن جان خود را از دست داد.

به گزارش تابناک، یک فروند هواپیمای کوچک در نزدیکی شهر «وینکوفتسی» واقع در شرق کرواسی دچار سانحه شد و پس از فرود اضطراری، خلبان آن کشته شد.

بر اساس اعلام اداره پلیس شهرستان «ووکووار-سرییم»، پس از دریافت گزارش وقوع این حادثه در ساعت حدود ۱۰:۰۵ صبح به وقت محلی، نیروهای پلیس و خدمات امدادی به محل اعزام شدند.

پلیس کرواسی اعلام کرد نیروهای امدادی پس از حضور در محل، هواپیما را پیدا کرده و تیم پزشکی مرگ خلبان را تأیید کرده است.

این حادثه سومین سانحه هوایی مرگبار در کرواسی طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. پیش از این، در چهارم ژوئن، یک هواپیمای کوچک در نزدیکی شهر «مدولین» در منطقه ایستریا سقوط کرد که بر اثر آن چهار شهروند اتریشی جان باختند.

همچنین در ۲۱ اوت، یک هواپیمای فوق‌سبک در منطقه کوهستانی «وله‌بیت» در ناحیه ساحلی کرواسی سقوط کرد که در این حادثه نیز دو نفر جان خود را از دست دادند.

منبع: خبرگزاری دانشجو