آمار ورود و خروج مسافران و گردشگران در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منتشر شد. این آمار‌ها نشان می‌دهد ورود گردشگران به ایران در بهار ۱۴۰۵، همزمان با تداوم شرایط جنگی، بیش از ۵۰ درصد و خروج مسافران نیز حدود ۳۴ درصد کاهش داشته است.

به گزارش تابناک، آمار و اطلاعات مربوط به گردشگران ورودی و خروجی در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ از سوی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفته است. در این گزارش آماری، هرچند از عنوان «گردشگران ورودی و خروجی» استفاده شده، اما داده‌پردازی‌ها نشان می‌دهد آمار ورود و خروج از طریق مرز‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی شمارش شده و هدف و انگیزه سفر مشخص نشده است، بنابراین از این آمار نمی‌توان سهم سفر‌های گردشگری، زیارتی، تجاری، درمانی یا دیدار اقوام و ایرانیان مقیم خارج را به تفکیک مشخص کرد.

در مقدمه این گزارش آمده است که «تا پیش از تهدیدات و شروع جنگ ۱۲روزه، تعداد گردشگران ورودی به کشور روندی رو به رشد را تجربه می‌کرد، به‌طوری‌که در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۸.۵ درصد و در اردیبهشت ۸.۷۵ درصد رشد ثبت شد. پس از وقوع جنگ ۱۲روزه در خرداد ۱۴۰۴، تعداد مسافران ورودی کاهش زیادی پیدا کرد، اما این روند در مهرماه بازیابی شد». در ادامه، گزارش به تأثیر ناآرامی‌های دی‌ماه و همچنین «شروع جنگ در اسفند ماه ۱۴۰۴» بر روند ورود گردشگران اشاره کرده و از تداوم روند کاهشی خبر داده است.

براساس گزارش آماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ورود ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۰۳ نفر با عنوان «گردشگر خارجی» ثبت شده است. این تعداد در سال ۱۴۰۴ با ۱۶.۱۳ درصد کاهش، به ۶ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۷۵۲ نفر رسید.

آمار سفر‌های ورودی و خروجی ایران اعلام شد

در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز آمار ورود به ایران، ۹۲۸ هزار و ۷۴۶ نفر ثبت شده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۵۱.۵۰ درصد کاهش داشته است. شمار ورودی‌ها با عنوان «گردشگر ورودی» در سه ماه نخست ۱۴۰۴، یک میلیون و ۹۱۴ هزار و ۷۸۶ نفر ثبت شده است.

آمار سفر‌های ورودی و خروجی ایران اعلام شد

براساس این گزارش آماری، تعداد مسافران خروجی در سال ۱۴۰۳، ۱۴ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۲۲۱ نفر ثبت شده که این تعداد در سال ۱۴۰۴ با ۳.۱۰ درصد کاهش، به ۱۴ میلیون و ۱۷ هزار و ۸۸۷ نفر رسید.

آمار سفر‌های ورودی و خروجی ایران اعلام شد

در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز تعداد خروجی‌ها از ایران، یک میلیون و ۸۷۷ هزار و ۶۸۲ نفر ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۴.۲۴ درصد کاهش داشته است. تعداد خروجی‌ها از ایران در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴، دو میلیون و ۸۵۵ هزار و ۱۴۶ نفر ثبت شده بود.

آمار سفر‌های ورودی و خروجی ایران اعلام شد

آمار‌های منتشرشده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین نشان می‌دهد بیشترین ورودی‌ها به ایران در سال ۱۴۰۴ به ترتیب از مبدأ عراق، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، بحرین، کویت، چین، هندوستان، عربستان، عمان، روسیه، لبنان، سوریه، تاجیکستان و آلمان ثبت شده است.

در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز بیشترین مبدأ‌های ورودی به ایران به ترتیب از عراق، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، روسیه، ارمنستان، چین و لبنان ثبت شده است.

همچنین براساس این گزارش، افت ورود از مسیر‌های هوایی و دریایی در بهار ۱۴۰۵ در قیاس با مدت مشابه سال قبل شدیدتر از مسیر زمینی بوده است، به‌طوری‌که ورود از مرز‌های هوایی ۸۰.۱۱ درصد و از مرز‌های دریایی ۷۹.۱۱ درصد کاهش داشته، در حالی که ورود از مرز‌های زمینی ۴۱.۶۶ درصد افت کرده است.

منبع: ایسنا