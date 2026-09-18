معاون سازمان استخدامی از آغاز ثبت اطلاعات نیرو‌های شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری از اول مهرماه خبر داد.

به گزارشتابناک، ساماندهی نیرو‌های شرکتی در حالی وارد مرحله اجرایی شده که یکی از مسائل اصلی این نیروها، نحوه پرداخت حقوق و مزایا و همچنین ثبت کامل سوابق بیمه‌ای عنوان شده است. بر اساس برنامه جدید دولت، دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات نیرو‌های شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و تأیید کنند تا پرداخت حقوق بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده انجام شود.

یکی از دغدغه‌های نیرو‌های شرکتی، تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا از سوی شرکت‌های پیمانکاری بود؛ به این معنا که شرکت‌ها حقوق را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کردند، اما پرداخت آن به نیروی شرکتی با چند روز یا حتی ۱۰ تا ۱۵ روز تأخیر انجام می‌شد.

موضوع دیگری که از سوی این نیرو‌ها مطرح می‌شد، نحوه پرداخت کسور بیمه و بازنشستگی بود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد به جای پرداخت کسور برای ۳۰ یا ۳۱ روز کار، سابقه بیمه برای تعداد روز‌های کمتری ثبت می‌شد و این موضوع در زمان مراجعه افراد برای بازنشستگی، مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی

در همین خصوص ذبیح الله سلمانی گفت: برای رفع این مسائل، مقرر شد حقوق و مزایای نیرو‌های شرکتی همانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود و کسور بیمه و بازنشستگی نیز به‌صورت کامل و متناسب با مدت اشتغال افراد ثبت شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در این زمینه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات نیرو‌های شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند.

وی افزود: در این چارچوب، بخشنامه اجرایی مربوط نیز صادر شده و دستگاه‌های اجرایی باید از اول تا نهم مهرماه اطلاعات نیرو‌های شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه اعلام‌شده وارد کنند.

چه اطلاعاتی در سامانه ثبت می‌شود؟

سلمانی درباره اطلاعات مورد نیاز در این سامانه اظهار کرد: اطلاعات هویتی، سوابق کاری، وضعیت ایثارگری، مدرک تحصیلی، شماره حساب و سایر اطلاعات مورد نیاز نیروی شرکتی در سامانه ثبت می‌شود. درباره شرکت‌های پیمانکاری نیز اطلاعاتی از جمله نام شرکت، شناسه کارگاهی، حوزه فعالیت و شماره قرارداد در سامانه درج خواهد شد.

به گفته وی، دستگاه‌های اجرایی برای دریافت نام کاربری و رمز عبور و آماده‌سازی مقدمات ثبت اطلاعات، از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند و پس از آن، فرآیند ثبت اطلاعات نیرو‌های شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری از اول تا نهم مهرماه انجام خواهد شد.

سلمانی با اشاره به سابقه ثبت اطلاعات بخشی از نیرو‌های شرکتی در سامانه «سایر» گفت: اطلاعات محدودی از این نیرو‌ها پیش از این در سامانه مذکور ثبت شده بود و برای سامانه جدید نیز امکان استفاده از همان نام کاربری و رمز عبور پیش‌بینی شده است.

پرداخت حقوق بر اساس اطلاعات تأییدشده

معاون سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: ثبت و تأیید اطلاعات نیرو‌های شرکتی مبنای پرداخت حقوق و مزایای آنها خواهد بود و پس از تکمیل فرآیند، فهرست پرداخت به بانک‌های عامل ارائه می‌شود تا حقوق و مزایا مستقیماً به حساب نیروی شرکتی واریز شود.

وی گفت: در حال حاضر حدود هزار و ۶۷۰ دستگاه اجرایی در سطح ستادی و استانی باید اطلاعات نیرو‌های شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را ثبت کنند و هدف این است که پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی از ماه آینده بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه انجام شود.

تعیین تکلیف عناوین شغلی نیرو‌های شرکتی

سلمانی درباره عناوین شغلی قابل ثبت در سامانه نیز اظهار کرد: هشت عنوان شغلی برای فعالیت‌های حجمی در کارگروه مربوط بررسی و تأیید شده است.

وی افزود: با این حال، ممکن است برخی دستگاه‌ها در سال‌های گذشته بر اساس مقررات یا اختیارات خاص، نیرو‌هایی را با عناوینی به‌کار گرفته باشند که در فهرست عناوین مصوب فعالیت‌های حجمی قرار نداشته باشد. برای این موارد نیز عناوین شغل عمومی و اختصاصی در سامانه پیش‌بینی شده تا اطلاعات ثبت و سپس بررسی شود که دستگاه مربوط بر اساس چه مجوزی اقدام به به‌کارگیری نیرو کرده است.

مسئولیت صحت اطلاعات با مدیران دستگاه‌هاست

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی درباره سازوکار نظارت بر اطلاعات ثبت‌شده گفت: مسئولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت‌شده بر عهده بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب یا مدیر مالی دستگاه است و این موضوع هم در مصوبه هیئت وزیران و هم در بخشنامه اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: اگر اطلاعات ناقص یا نادرست ثبت شود یا فرآیند پرداخت حقوق و مزایا به‌درستی انجام نشود، مسئولان دستگاه باید پاسخگو باشند.

سلمانی درباره امکان اجرای این فرآیند در مهلت تعیین‌شده نیز گفت: دستگاه‌های اجرایی پیش از این تجربه ثبت بخشی از اطلاعات نیرو‌های شرکتی در سامانه‌های سازمان اداری و استخدامی را داشته‌اند و از نظر فنی امکان تکمیل اطلاعات در بازه ۹ روزه تعیین‌شده وجود دارد. ضوابط اجرای این طرح به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و دستگاه‌ها باید در مهلت مقرر نسبت به ثبت و تأیید اطلاعات اقدام کنند.

منبع: تسنیم