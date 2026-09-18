عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
به گزارش تابناک ، تصویری از بانوان موتورسوار بسیجی در همایش امروز جان فدایان در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۷۳| |
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