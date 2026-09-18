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عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی

به گزارش تابناک ، تصویری از بانوان موتورسوار بسیجی در همایش امروز جان فدایان در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۷۳
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2132 بازدید
همایش بسیج

 

عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی

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بسیج رزمایش بانوان بسیجی
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
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