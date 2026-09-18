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۱۶ کشته و زخمی تصادف مرگبار در محور سرباز

رئیس پلیس راه راهور فراجا از تصادف مرگبار رخ‌به‌رخ یک دستگاه پژو ۴۰۵ حامل اتباع غیرمجاز با کامیونت زامیاد در محور سرباز در استان سیستان و بلوچستان خبر داد که در این حادثه ۷ نفر جان باختند و ۹ نفر مصدوم شدند.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۷۱
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تصادف

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: حدود ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز ۲۷ شهریورماه، یک فقره تصادف رخ‌به‌رخ بین یک دستگاه کامیونت زامیاد حامل سوخت گازوئیل و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۵ محور سرباز رخ داد.

وی افزود: با حضور به‌موقع عوامل پلیس راه در محل حادثه و انجام بررسی‌های اولیه، مشخص شد پژو ۴۰۵ حامل تعدادی از اتباع افغانستانی غیرمجاز بوده است.

 

سرهنگ محبی ادامه داد: متأسفانه در پی این حادثه ۷ نفر جان خود را از دست دادند و ۹ نفر نیز مصدوم شدند که به مراکز درمانی منتقل شدند.

 

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره علت وقوع این حادثه گفت: برابر بررسی کارشناسان، علت اولیه تصادف، بی‌احتیاطی راننده پژو ۴۰۵ به علت انحراف به چپ نسبت به کامیونت زامیاد اعلام شده است.

 

وی با اشاره به اینکه خودرو‌های موسوم به «شوتی» علاوه بر ارتکاب تخلفات رانندگی، گاه برای جابه‌جایی غیرمجاز کالا و انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفت: حمل اتباع غیرمجاز در شرایطی که این خودرو‌ها با ظرفیت و شرایط نامناسب اقدام به تردد در جاده‌ها می‌کنند، جان سرنشینان و سایر کاربران جاده را به طور جدی در معرض خطر قرار می‌دهد.

 

سرهنگ محبی با تأکید بر اینکه پلیس راه بار‌ها نسبت به مخاطرات تردد خودرو‌های شوتی و نحوه فعالیت آنها هشدار داده است، اظهار کرد: در صورت مشاهده این خودروها، برابر قانون نسبت به توقیف آنها اقدام و تخلفات و جرائم ارتکابی نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

 

وی افزود: با وجود اقدامات و هشدار‌های مستمر پلیس، همچنان برخی خودرو‌های شوتی بدون توجه به خطرات ناشی از این نوع تردد، برای جابه‌جایی غیرمجاز کالا و به‌ویژه انسان در محور‌های مواصلاتی فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای سرنشینان این خودرو‌ها و دیگر کاربران راه‌ها به همراه داشته باشد.

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برچسب ها
تصادف سرباز تصادف مرگبار پلیس راهور پلیس راه راهور فراجا سرهنگ سیاوش محبی
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