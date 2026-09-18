سرقت از داوران لیگ یک در وسط بازی
به گزارش تابناک، در دیدار دو تیم بعثت کرمانشاه و نفت و گاز گچساران در چارچوب هفته نخست رقابتهای لیگ یک، حین دو نیمه داوران این مسابقه به رختکن رفتند و مدعی شدند که با سرقت اموالشان روبهرو شدند و یک گوشی تلفن همراه، یک حلقه ازدواج و مقداری پول از این گروه داوری به سرقت رفته است.
قضاوت این بازی بر عهده تیم داوری مصطفی بینش (داور وسط)، سامان قلاوند و محمد حیدری (کمکها) و حجت قپانوری (داور چهارم) بود.
مصطفی بینش، داور وسط این بازی در یک ویدیو که پس از این دیدار از خود منتشر کرد گفت: بین دو نیمه و پس از وارد شدن به رختکن، متوجه شکستن درب اتاق داوران شدیم. گوشی موبایل همکارم آقای حیدری، حلقه ازدواج آقای قپانوری و تمام پولهای نقد داخل کیف و مدارک من را بردند. اینها به کنار، سوال اساسی ما این است که تأمین امنیت رختکن داوران واقعاً بر عهده کیست؟ فدراسیون، هیأت فوتبال یا تیم میزبان؟ چه کسی این رختکن را تأیید کرده بود؟ رختکنی که نه سرویس بهداشتی داشت، نه حمام و درب آن هم یک درب چوبی ساده بدون کلید و قفل درستوحسابی بود.
او در ادامه افزود: اجرت فدراسیون به ما برای قضاوت این بازی فقط ۵ میلیون تومان است که با کسر مالیات، ۴ و نیم میلیون تومان میشود. این در حالی است که هزینه رفت و برگشت ما به تهران نزدیک ۹ میلیون تومان شده است. فقط از من نزدیک ۹۰ میلیون تومان پول نقد بردند و ارزش گوشی و حلقه طلای همکارانم هم بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است. اصلا نمیدانیم حرفمان را به چه کسی بزنیم.
تیم داوری که از به سرقت رفتن اموالشان شوکه شده بودند، ابتدای نیمه دوم اعلام کردند تا زمان مشخص شدن تکلیف وسایل به سرقت رفته و حضور نیروهای انتظامی، حاضر به ادامه بازی نیستند. این مساله باعث وقفه ۴۰ دقیقهای در جریان مسابقه شد.
در نهایت با وساطت مسئولان و دادن وعده تعهد برای جبران کامل خسارت داوران، نیمه دوم بازی برگزار شد. اما طبق صحبتهای بینش، پس از پایان مسابقه هیچ فرد یا مسئولی پاسخگوی مال باختگان نبوده و تیم داوری بدون دستیابی به وسایل خود ورزشگاه را ترک کردهاند.
افشین حسنی، مدیرعامل باشگاه بعثت در خصوص این موضوع، در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ادعا کرد: تا این لحظه پاسخی از طرف نیروی انتظامی و آگاهی کرمانشاه به دست من نرسیده است و تا مشخص شدن این موضوع اظهار نظری نخواهم کرد. در طی این سالها چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است و حس میکنم این موضوع میتواند ساختگی باشد!
همچنین امیرحسین فرهانی، مسئول لیگ یک در گفتوگو با رسانههای دیگر عنوان کرده بود، نهادهای انتظامی و نظارتی با جدیت در حال بررسی موضوع هستند و ابعاد و جزئیات حادثه پس از پایان تحقیقات مراجع ذیصلاح مشخص خواهد شد.
او تأکید کرد: در شرایط فعلی نمیتوان درباره جزئیات این اتفاق بهصورت قطعی اظهارنظر کرد و باید منتظر نتیجه بررسیهای رسمی مراجع مربوطه ماند.
منبع: ایسنا