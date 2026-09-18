دهها کشته و زخمی در انفجار مسجدی در نزدیکی مقر پلیس در کوهات پاکستان
رسانههای محلی پاکستان امروز (جمعه) گزارش دادند که چندین نفر در انفجاری در نزدیکی یک مجتمع قدیمی پلیس در شمال غربی پاکستان زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۶۶| |
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به گزارشتابناک، ذوالفقار حمید، رئیس پلیس استان خیبر پختونخوا، اعلام کرد که در انفجاری در مسجدی متصل به ستاد پلیس در کوهات، مرکز این استان شمال غربی پاکستان، ۱۷ نفر از جمله ۶ افسر پلیس کشته و ۴۰ نفر دیگر زخمی شدند.
این مقام رسمی اعلام کرد که این بمبگذاری یک حمله انتحاری بوده که مسجد را هدف قرار داده است. گزارشهای رسانهها حاکی از آن است که این انفجار در حین نماز جمعه رخ داده است.
به نقل از شبکه خبری جئو نیوز، زخمیها برای درمان به مراکز درمانی محلی منتقل شدهاند و جادههای منتهی به محل حادثه بسته شده است.
همچنین رادیو دولتی پاکستان گزارش داد که هفت شبهنظامی توسط نیروهای امنیتی پاکستان در دو عملیات جداگانه در استان بلوچستان در جنوب غربی کشته شدند.
منبع: ایسنا
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