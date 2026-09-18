رئیس پلیس راه راهور فراجا از ممنوعیت تردد در مسیر (جنوب به شمال) جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل ترافیک سنگین خبر داد.

به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال، مقرر شد از ساعت ۱۴ امروز (۲۷ شهریورماه) تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر از جنوب به شمال (تهران و کرج به سمت مرزن آباد) ممنوع شود.

وی افزود: در ادامه، جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال تا زمان تخلیه بار ترافیکی، در مسیر جنوب به شمال به صورت یک‌طرفه مدیریت خواهند شد و رانندگان لازم است با توجه به محدودیت اعمال‌شده، از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

سرهنگ محبی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور گفت: در مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس در محدوده‌های بیلقان تا پورکان و پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور بومهن-تهران در محدوده سرخه‌حصار، آزادراه کرج-قزوین در محدوده حصارک و آزادراه قزوین-کرج در محدوده پل فردیس تا پل کلاک نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از مسدود بودن محور طالقان-هشتگرد خبر داد و گفت: این محور در محدوده شهرک طالقان تا دو راهی فشند-آردهه به صورت غیرشریانی مسدود است.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن توجه به توصیه‌ها و محدودیت‌های اعلام‌شده، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی مطلع شوند و در طول مسیر نیز با رعایت قوانین و مدیریت زمان سفر، از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری کنند.

منبع: پلیس راهور