عکس: عروسی کُرمانجی؛ شکوه آیینهای کهن در کلات نادری
جشن عروسی در میان کردهای خراسان که با عنوان «داوهتا کورمانجی» شناخته میشود، فراتر از یک وصلت، تجلیگاه میراث فرهنگی و آیینهای کهن است. در شهرستان کلات نادری، این سنت دیرینه هنوز با شکوهی خاص و با مولفههایی چون لباسهای ابریشمین، موسیقی محلی قوشمه و دهل، چوببازی و آیین اسبسواری برگزار میشود؛ رویدادی که نقش پررنگ جامعه محلی را در حفظ و انتقال سنتهای ناملموس ایرانی به نمایش میگذارد.
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