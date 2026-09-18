En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ارتش پاکستان از حمایت نامحدود خود از عربستان گفت

سخنگوی ارتش پاکستان در مصاحبه با یک رسانه سعودی بر آنچه تعهد نامحدود اسلام‌آباد به حمایت از ریاض و تعهدات امنیتی بی قید و شرط به عربستان خواند، تاکید کرد، اما هیچ جزئیاتی درباره نحوه اجرایی پیمان سه جانبه دفاعی یا پیمان دوجانبه دفاعی پاکستان با عربستان ارائه نداد.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۶۱
| |
402 بازدید
پاکستان

به گزارش تابناک؛ ژنرال احمد شریف چودری در تازه‌ترین اظهارات خود درباره نگرش نیرو‌های مسلح پاکستان به وقایع خاورمیانه به ویژه وضعیت بین عربستان و یمن به رسانه سعودی عرب نیوز گفت که ما متعهد به دفاع از عربستان سعودی تا هر حد ممکن هستیم.

 

وی به زعم خود ادعا کرد: تعهد امنیتی اسلام‌آباد به عربستان بی‌قید و شرط است.

 

با این حال سخنگوی نیرو‌های مسلح پاکستان درباره نحوه اجرای پیمان سه جانبه دفاعی با ترکیه و عربستان و یا پیمان راهبردی دفاعی با عربستان هیچ اظهار نظری نکرد و مشخص نکرد که به رغم حمایت بی، چون و چرای اسلام‌آباد از ریاض آیا سعودی‌ها درخواست نیروی کمکی از پاکستان یا بهره‌گیری از توانمندی‌های استراتژیک این کشور کرده‌اند یا خیر.

 

احمد شریف در ادامه اظهارتش افزود: پاکستان هم از نظر دیپلماتیک و هم از نظر فیزیکی (عملیاتی) کاملاً در کنار عربستان سعودی ایستاده است.

 

وی اظهار داشت: من می‌خواهم در اینجا بر واژه "فیزیکی" تأکید کنم، یعنی ما تا هر حد ممکن پیش خواهیم رفت. تعهد پاکستان شامل حفاظت از عربستان و دو مکان مقدس اسلام، یعنی مکه و مدینه، نیز می‌شود.

 

سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شد: در این مورد نباید هیچ تردیدی وجود داشته باشد. بنابراین، خلاصه کلام اینکه ما در کنار آنها هستیم و به دفاع از عربستان در برابر هرگونه تجاوزی ادامه خواهیم داد.

 

این درحالی است که روز گذشته سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از ۳۷ حمله هوایی جنگنده‌های عربستان به چند استان یمن طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

 

یحیی سریع روز چهارشنبه گذشته نیز از سرنگونی یک جت جنگنده اف-۱۵ سعودی بر فراز مارب خبر داد و مرکز اطلاع‌رسانی نظامی ارتش یمن، فیلم انهدام این جنگنده را منتشر کرد.

 

پیش از این سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن درباره ادعای عربستان مبنی بر هدف قرار گرفتن مکه مکرمه از سوی یمن گفت: افترا و اتهام سعودی علیه مردم ما درباره هدف قرار دادن مکه، دروغی بزرگ، بسیار شنیع و یک تهمت آشکار است.

 

منبع: ایرنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
پاکستان عربستان حمایت نظامی
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
سوسکی که علیه نظریه تکامل «شلیک» می‌کند!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
عراق پرونده مناطق پرواز ممنوع را مختومه اعلام کرد
ارتش پاکستان از حمایت نامحدود خود از عربستان گفت
فرصت کوتاه در پنجره پساجنگ
زخم کاری چین به آمریکا به نفع ایران
اعتراض به نتیجه اعتراضات؛ فقدان شفافیت در تصحیح نمرات دانش‌آموزان
زنگ آغاز سال تحصیلی اول مهر نواخته می‌شود
۲ تروریست جیش‌الظلم در درگیری با نیرو‌های امنیتی به هلاکت رسیدند
واکنش کاخ سفید به گزارش سازمان ملل درباره جنایت جنگی علیه ایران
خشم ترامپ از افشاگران اطلاعات جنگ علیه ایران
شکست تیم ملی بسکتبال مقابل کره جنوبی؛ شانس برنز برای ایران در رده‌بندی
انصارالله یمن نیازی به موشک‌های پیشرفته یا پهپاد‌های دوربرد ندارد/ کام عربستان تلخ شد
راز ماندگاری گوتیک آمریکایی؛ نقاشی که هم جدی بود و هم سوژه طنز شد
چرا شاخص توده بدنی معیار کاملی برای سنجش سلامت نیست؟
افسانه مغز چپ و راست؛ چرا منطق و خلاقیت به دو نیمکره جدا تعلق ندارند؟
ممکن است ترامپ به کوه کلنگ حمله کند/ چین و روسیه مانع احیای کمیته تحریم ایران شدند
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۹ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qrl
tabnak.ir/005qrl