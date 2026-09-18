ارتش پاکستان از حمایت نامحدود خود از عربستان گفت
به گزارش تابناک؛ ژنرال احمد شریف چودری در تازهترین اظهارات خود درباره نگرش نیروهای مسلح پاکستان به وقایع خاورمیانه به ویژه وضعیت بین عربستان و یمن به رسانه سعودی عرب نیوز گفت که ما متعهد به دفاع از عربستان سعودی تا هر حد ممکن هستیم.
وی به زعم خود ادعا کرد: تعهد امنیتی اسلامآباد به عربستان بیقید و شرط است.
با این حال سخنگوی نیروهای مسلح پاکستان درباره نحوه اجرای پیمان سه جانبه دفاعی با ترکیه و عربستان و یا پیمان راهبردی دفاعی با عربستان هیچ اظهار نظری نکرد و مشخص نکرد که به رغم حمایت بی، چون و چرای اسلامآباد از ریاض آیا سعودیها درخواست نیروی کمکی از پاکستان یا بهرهگیری از توانمندیهای استراتژیک این کشور کردهاند یا خیر.
احمد شریف در ادامه اظهارتش افزود: پاکستان هم از نظر دیپلماتیک و هم از نظر فیزیکی (عملیاتی) کاملاً در کنار عربستان سعودی ایستاده است.
وی اظهار داشت: من میخواهم در اینجا بر واژه "فیزیکی" تأکید کنم، یعنی ما تا هر حد ممکن پیش خواهیم رفت. تعهد پاکستان شامل حفاظت از عربستان و دو مکان مقدس اسلام، یعنی مکه و مدینه، نیز میشود.
سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شد: در این مورد نباید هیچ تردیدی وجود داشته باشد. بنابراین، خلاصه کلام اینکه ما در کنار آنها هستیم و به دفاع از عربستان در برابر هرگونه تجاوزی ادامه خواهیم داد.
این درحالی است که روز گذشته سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ۳۷ حمله هوایی جنگندههای عربستان به چند استان یمن طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
یحیی سریع روز چهارشنبه گذشته نیز از سرنگونی یک جت جنگنده اف-۱۵ سعودی بر فراز مارب خبر داد و مرکز اطلاعرسانی نظامی ارتش یمن، فیلم انهدام این جنگنده را منتشر کرد.
پیش از این سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن درباره ادعای عربستان مبنی بر هدف قرار گرفتن مکه مکرمه از سوی یمن گفت: افترا و اتهام سعودی علیه مردم ما درباره هدف قرار دادن مکه، دروغی بزرگ، بسیار شنیع و یک تهمت آشکار است.
منبع: ایرنا