وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نگاه دولت چهاردهم توجه به موضوع نظام تعلیم و تربیت است گفت: طی ۲ سال اخیر بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی در سراسر کشور با حمایت خیران و دولت به بهره برداری رسیده است.

به گزارش تابناک؛ علیرضا کاظمی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران در آستانه سال تحصیلی جدید با اشاره به میدان‌داری بیش از ۲۰۰ روزه مردم در خیابان‌ها اظهار کرد: این حضور مردمی و همچنین رژه جانفدایان باعث عزت و اقتدار ایران خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات در دولت چهاردهم توجه به موضوع نظام تعلیم و ترییت بود و گفت: با حمایت دولت و کمک خیران بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: در دولت چهاردهم، اولویت قائل شدن برای نظام تعلیم و تربیت به عنوان زیربنای توسعه کشور، یک راهبرد اساسی بوده است.

کاظمی با تاکید بر اینکه در دو سال اخیر با وجود شرایط سخت اقتصادی، دستاورد‌های بزرگی در حوزه زیرساخت‌های آموزشی رقم خورده است، افزود: برای نخستین بار در تاریخ مدرسه‌سازی، طی ۲ سال اخیر ۲۷ هزار کلاس درس در سطح کشور احداث شده است.

وی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از این موفقیت مرهون مشارکت خیران مدرسه‌ساز و بنگاه‌های اقتصادی است، به طوری که میزان کمک خیران در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۸.۵ همت و در سال ۱۴۰۴ به ۲۸.۵ همت رسیده است که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ کشور محسوب می‌شود.

اتصال چهار هزار مدرسه به شبکه فیبر نوری

کاظمی به اقدامات صورت‌گرفته در راستای عدالت آموزشی و بهبود کیفیت اشاره کرد و گفت: علاوه بر ساخت مدارس، بهسازی بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس، استانداردسازی سامانه گرمایشی ۵۰ هزار کلاس درس، هوشمندسازی ۲۰ هزار کلاس و اتصال چهار هزار مدرسه به شبکه فیبر نوری از جمله اقدامات زیرساختی برای رفع محرومیت آموزشی بوده است؛ البته پلتفرم شبکه آموزشی شاد با اعتبارات ویژه جهت رفع چالش‌های آموزشی تقویت شد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کیفیت‌بخشی به آموزش و تربیت، اولویت اصلی این وزارتخانه است، گفت: در این راستا ۴ میلیون دانش آموز تحت آموزش هوش مصنوعی قرار گرفته البته بیش از ۲۵۰ هزار معلم نیز از فناوری هشو مصنوعی را نیز فرا گرفتند.

کاظمی با اشاره به سیاست‌های وزارتخانه برای تداوم آموزش در شرایط خاص، اظهار کرد: جریان آموزش در زمان جنگ هیچ زمانی متوقف نشد بلکه با روحیه جهادی معلمان، از طریق شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی ایران، عدالت آموزشی در دورترین نقاط کشور محقق شد.

وی با اشاره به برگزاری موفق امتحانات نهایی افزود: با مجاهدت معلمان، امتحانات نهایی که از حساسیت بالایی برخوردار بود، با حضور یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در بالاترین سطح امنیت برگزارشد. اما در فرایند تصحیح اوراق امتحانی نیز بیش از ۲۵ میلیون برگه امتحانی توسط همکاران فرهنگی انجام گرفت.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش همواره در کنار مردم و نیرو‌های نظامی ایستاده است چرا که بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ مدرسه به کانون‌های فرهنگی و تبلیغی تبدیل شدند تا آموزش و پرورش دین خود را به آرمان‌های انقلاب ادا کند.

وی با اشاره به تدارکات صورت‌گرفته برای بازگشایی مدارس گفت: همه برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید انجام شده است و امسال شاهد بازگشایی آرام و بی‌دغدغه‌ای خواهیم بود.

۳۰ شهریورماه زنگ شکوفه‌ها و اول مهرماه زنگ آغاز سال تحصیلی نواخته می‌شود

کاظمی افزود: طبق تقویم آموزشی، ۳۰ شهریورماه زنگ شکوفه‌ها و اول مهرماه زنگ آغاز سال تحصیلی در سراسر کشور نواخته خواهد شد و تمامی امکانات و تجهیزات برای حضور پرشور دانش‌آموزان فراهم است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره بازسازی مدارس و فضای آموزشی آسیب دیده در جنگ اظهار کرد: از مجموع ۱۵۰۰ واحد آموزشی و اداری که در جریان حوادث اخیر آسیب دیده بودند، ۱۳۰۰ واحد تاکنون بازسازی و به چرخه آموزشی بازگشته و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

کاظمی بر اهمیت روایتگری صحیح وقایع کشور تاکید کرد و گفت: وزارت آموزش و پرورش تمامی همت خود را به کار خواهد بست تا روایت درستی از آنچه بر ملت ما گذشته است، به نسل جوان منتقل شود. در همین راستا، از ظرفیت‌های متنوع آموزشی، کتاب‌های درسی و فعالیت‌های اردویی برای تبیین حقایق استفاده خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: روایت شهادت مظلومانه در حادثه میناب و معرفی چهره قائد شهید ملت، از اولویت‌های محتوایی در کتب و کلاس‌های درس در سال تحصیلی جاری خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از تدوین برنامه‌ای دقیق برای توسعه و ترویج زیست عفیفانه در مدارس کشور افزود: امیدواریم با همراهی مدیران و معلمان، مهری آرام، باکیفیت و سرشار از پویایی را رقم بزنیم و با استفاده از توان جامعه فرهنگیان، شور و نشاط خاصی را ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش با تمام وجود پای آرمان‌های نظام و انقلاب ایستاده است و تا پای جان از این ارزش‌ها دفاع خواهد کرد.

منبع: ایرنا