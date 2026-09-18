به گزارش تابناک؛ سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه، در شب گذشته حین گشت زنی در خیابان دانشگاه زاهدان با مشکوک شدن به یک خودرو به آن نزدیک می‌شوند که با تذکر به این خودرو و باتوجه به مسلح بودن آنها درگیری مسلحانه آغاز می‌شود که طی این درگیری ۲ نفر از افراد مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر هم زخمی و دستگیر می‌شود.

منبع: تسنیم