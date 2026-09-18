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۲ تروریست جیش‌الظلم در درگیری با نیرو‌های امنیتی به هلاکت رسیدند

دو تروریست مسلح گروهک جیش ظلم در درگیری مسلحانه با نیرو‌های امنیتی در شهر زاهدان به هلاکت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۵۸
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سپاه

به گزارش تابناک؛ سربازان گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه، در شب گذشته حین گشت زنی در خیابان دانشگاه زاهدان با مشکوک شدن به یک خودرو به آن نزدیک می‌شوند که با تذکر به این خودرو و باتوجه به مسلح بودن آنها درگیری مسلحانه آغاز می‌شود که طی این درگیری ۲ نفر از افراد مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر هم زخمی و دستگیر می‌شود.

 

منبع: تسنیم

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تروریست ها قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زاهدان
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