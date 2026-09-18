اعتراض به نتیجه اعتراضات؛ فقدان شفافیت در تصحیح نمرات دانشآموزان
سرویس اجتماعی تابناک، اظهارات دانش آموزان و خانوادههای آنها در مرحله رسیدگی به اعتراضات نشان دهنده اتفاقات عجیب و غریبی است که تصحیح ورقههای امتحانی خود را نشان میدهد.
پشت هر نمره امتحان نهایی، فقط یک عدد خشک و بیجان نیست. گاهی سرنوشت تحصیلی یک دانشآموز، انتخاب رشته، دانشگاه و حتی مسیر شغلی آیندهاش پنهان شده است. سالهاست نظام آموزشی ایران امتحان را ابزاری برای سنجش یادگیری میداند، اما وقتی همان نمره مستقیماً در سوابق تحصیلی و فرآیند پذیرش دانشگاه وزن پیدا میکند، «شیوه تصحیح» دیگر یک مسئله فنی و اداری نیست؛ به مسئلهای حیاتی درباره عدالت آموزشی و حقوق بنیادین دانشآموزان تبدیل میشود.
مطالبهگری علیه شیوه امتحانات
در روزهای اخیر، فضای مجازی بار دیگر صدای مطالبهگری دانشآموزان و خانوادهها را بلند کرده است. آنها دیگر به اعلام صرف نمره قانع نیستند. میپرسند: دانشآموزی که نسبت به نمره خود اعتراض دارد، دقیقاً باید بداند چرا این نمره را گرفته یا نه؟ این پرسش ساده، اما بسیار سنگین است. مطالبه اصلی روشن است: امکان مشاهده کامل تصویر برگه امتحانی، پاسخهای ثبتشده، نمره اختصاصیافته به هر سؤال و نحوه اعمال آن توسط مصحح، همراه با فرآیندی شفاف، مستند و قابلپیگیری برای اعتراض.
البته برخی از دانش آموزان از افزایش نمرات خود در نتیجه اعتراضات خبر میدهند اما به گفته کارشناسان این نیز خود جای تحمل دارد. این مطالبه را نمیتوان به درخواست افزایش نمره تقلیل داد. آنها میگویند مسئله اصلی، امکان راستیآزمایی است. وقتی فقط عدد نهایی اعلام میشود، دانشآموز عملاً در تاریکی قرار میگیرد. او نمیداند پاسخ کدام بخش نادیده گرفته شده، کجا نمره کمتری از آنچه تصور میکرده دریافت کرده و معیار مصحح دقیقاً چه بوده است. در چنین شرایطی، اعتراض به یک ادعای کلی و بیپشتوانه تبدیل میشود. اما اگر تصویر برگه، نمره هر سؤال و مبنای تصحیح در دسترس باشد، اعتراض مستند و قابلبررسی میشود. این تفاوت، تفاوت میان عدالت و بیعدالتی است.
یک نمره، یک سرنوشت
اهمیت موضوع زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم نمرات امتحانات نهایی در سالهای اخیر نقش تعیینکنندهتری در سوابق تحصیلی و رقابت فشرده ورود به دانشگاه یافتهاند. نمرهای که زمانی تنها بخشی از کارنامه بود، امروز میتواند رتبه و شانس داوطلب را جابهجا کند. اختلاف حتی یک نمره، در شرایط رقابتی شدید، برای بسیاری از دانشآموزان مسئله کوچکی نیست. البته نمیتوان ادعا کرد که «یک نمره حتماً سرنوشت همه را تغییر میدهد»؛ نتیجه نهایی به رشته، دانشگاه، سهم سوابق، نمرات سایر دروس و عملکرد کلی بستگی دارد. اما از منظر منطقی و آماری، هرچه وزن سوابق تحصیلی بیشتر شود، دقت، استانداردسازی و قابلیت اعتراض به فرآیند تصحیح نیز اهمیت حیاتیتری پیدا میکند.
بر اساس فرمول کنکور ۱۴۰۵، سهم سوابق تحصیلی در گروههای اصلی به ۶۰ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، حتی تفاوت شش نمره خام در دو درس (مثلاً ۱۵ بهجای ۱۸) میتواند با تبدیل به تراز و اعمال ضرایب، فاصلهای چندصد تا بیش از هزار رتبهای میان دو داوطلب با نمره کنکور یکسان ایجاد کند؛ فاصلهای که گاه سرنوشت قبولی در رشته و دانشگاه را تغییر میدهد. این واقعیت، ضرورت شفافیت در تصحیح را از یک مطالبه اخلاقی به یک الزام عملی تبدیل کرده است.
خوشحالی محدود و ناراحتی انبوه
اظهارات اخیر دانشآموزان در فضای مجازی، تصویر روشنتری از وضعیت فعلی ارائه میدهد. یکی نوشته: «برگام به این نتیجه اعتراضهااا... چقدددد کاهش نمره بعد از اعتراض کم (و حتی نزدیک به صفر) بوده و اکثر بچههااا افزایشی بوده. این یه تغییر رویه واضح از سمت آموزش و پرورش است که تصحیحهای سلیقهای را بیشتر نمایان میکند.» دیگری تأکید کرده: «بدون استثنا همه را اعتراض زدم؛ کاهشی که وجود نداشت، کلاً یا افزایشی یا ثابت.» دانشآموزی از جهش شیمی از ۱۲ به ۱۷ خبر داده و دیگری با اعتراض به پنج درس گفته: «حتی کم هم نشد که من باور کنم برگهام دوباره تصحیح شده. جریان چیه؟ واقعاً قرعهکشی کردهاند بین دانشآموزان که کدام را بررسی کنند و کدام را نه؟» این صداها نشان میدهد که حتی پس از اعتراض، بسیاری از دانشآموزان هنوز به فرآیند بازبینی اعتماد کامل ندارند.
بیاستعداد در یک آزمون استاندارد
هیچ نظام ارزیابی انسانی را نمیتوان کاملاً از خطا مصون دانست. اما آموزش و پرورش ما نشان داد که هیچ استعدادی در برگزاری یک آزمون استاندارد در حد تاثیرگذاری بر کنکور و سرنوشت آینده دانش آموزان ندارد.
یکی از محورهای کلیدی مطالبهگری اخیر فضای مجازی، همین امکان مشاهده جزئیات برگه است. دانشآموزی که معتقد است پاسخ یکی از سؤالاتش نادیده گرفته شده یا نمره کمتری دریافت کرده، اگر فقط عدد نهایی را ببیند، عملاً امکان بررسی مستقل ندارد. اما با دسترسی به تصویر برگه و نمرات جزئی، اعتراض از حالت کلی خارج و به یک درخواست مستند تبدیل میشود. جالب اینجاست که چنین شفافیتی حتی به نفع خود نظام آموزشی است: بسیاری از اعتراضها پس از مشاهده برگه برطرف میشوند و تنها موارد واقعی برای بررسی تخصصی باقی میمانند.
همچمین شفافیت را نباید با افزایش بیضابطه نمرات اشتباه گرفت. هدف، نه بالا بردن نمرات است و نه پایین آوردن آنها. هدف، تطابق نمره نهایی با عملکرد واقعی دانشآموز است. ممکن است پس از مشاهده برگه، دانشآموز متوجه شود نمره اعلامشده دقیق بوده و اعتراضش وارد نیست. این نیز بخشی از عدالت آموزشی است؛ زیرا دانشآموز میداند نتیجه چگونه حاصل شده. در مقابل، اگر خطایی وجود داشته باشد، باید امکان اصلاح آن فراهم باشد.