واکنش کاخ سفید به گزارش سازمان ملل درباره جنایت جنگی علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از نیویورک نیوز، آنا کلی معاون سخنگوی کاخ سفید مدعی شد که تنها طرفی که در این درگیری مرتکب جنایت جنگی شده ایران است!

وی در ادامه یاوه گویی‌های خود گفت که شورای حقوق بشر سازمان ملل هیچ دستاوردی در زمینه حقوق بشر نداشته و از دهه‌ها قبل مزخرفات بدون فایده‌ای را مطرح می‌کند.

کلی همچنین بدون اشاره به تجاوزات آمریکا علیه کشورمان از طریق پایگاه‌های خود در منطقه، ایران را متهم به کشتار آمریکایی‌ها و انجام حملات در تنگه هرمز و همچنین حملات علیه کشور‌های منطقه کرد.

وی اتهام نقض قوانین درگیری‌های مسلحانه از سوی نیرو‌های آمریکایی را رد کرد و گفت موضع کاخ سفید با اظهارات پیشین وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا هماهنگ است. به ادعای او، مقام‌های دولت آمریکا در ماه‌های اخیر بار‌ها تاکید کرده‌اند که هیچ‌یک از حملات این کشور به‌هیچ‌وجه برخلاف قوانین جنگ انجام نشده است!

روز گذشته یک هیئت حقیقت یاب سازمان ملل در مورد ایران اعلام کرد که دلایل موجهی برای این باور وجود دارد که آمریکا عامل ۲ حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در ماه فوریه بوده و این اقدامات مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

یافته‌های گزارش جدید «هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران» که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود، به بررسی عملکرد ایالات متحده در جریان تجاوز غیرقانونی نظامی به ایران (که در ماه فوریه آغاز شد) می‌پردازد.

رویترز نوشت: کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که شواهد معتبری یافته‌اند که نشان می‌دهد نیرو‌های آمریکایی مسئول حمله به دبستان «شجره طیبه» در شهر میناب بوده‌اند؛ این هیئت نتیجه‌گیری کرد که این اقدام، یک حمله کور (بدون تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی) بوده که باعث مرگ غیرنظامیان و آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی شده و بر اساس حقوق بین‌الملل، مصداق جنایت جنگی است.