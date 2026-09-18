شکست تیم ملی بسکتبال مقابل کره جنوبی؛ شانس برنز برای ایران در ردهبندی
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی بسکتبال ایران با شکست ۷۷ بر ۵۱ مقابل کرهجنوبی در مرحله نیمهنهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، از راهیابی به فینال بازماند و به دیدار ردهبندی این رقابتها رفت.
بلند قامتان ایران امروز (جمعه) در مرحله نیمهنهایی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف کرهجنوبی رفتند که در هر چهار کوارتر مغلوب حریف شدند و در مجموع نتیجه را ۷۷ بر ۵۱ واگذار کردند.
نتیجه چهار کوارتر این دیدار به ترتیب با نتایج ۱۲ بر ۸، ۲۴ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۳ و ۱۶ بر ۱۴ به سود کره جنوبی پایان یافت. محمد جمشیدی با ۱۲ امتیاز، امتیازآورترین بلزیکن ایران در این دیدار بود.
تیم ملی بسکتبال ایران که راهی دیدار ردهبندی بازیهای آسیایی ناگویا شد، برای کسب مدال برنز این رقابتها به مصاف بازنده دیدار چین و ژاپن خواهد رفت که این دیدار روز یکشنبه برگزار میشود.