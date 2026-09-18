خشم ترامپ از افشاگران اطلاعات جنگ علیه ایران

رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا در واکنش به گزارشی درباره افشاگری‌های مربوط به اختلافات و هشدار‌های داخلی در دولت وی درباره سیاست آمریکا در قبال ایران، افشاگران را با عبارتی توهین‌آمیز تهدید کرد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ روز جمعه در تروث سوشال نوشت: «خیلی جالب است. حتماً بخوانید! به افشاگری ادامه دهید‌ای سگ‌های کثیف! وقتی شما را پیدا کنیم، بهای سنگینی خواهید پرداخت!»

وی در ادامه پیام خود، مقاله‌ای از مارک تیسن خبرنگار واشنگتن‌پست را نیز به اشتراک گذاشت.

این مقاله با عنوان «آنچه افشاگری‌های بی وفا مربوط به ایران درباره ترامپ نشان می‌دهد» روز گذشته در واشنگتن پست منتشر شده است.

مقاله واشنگتن‌پست به گزارش‌هایی درباره افشای اطلاعات و اختلاف‌نظر‌های درون دولت ترامپ درباره سیاست آمریکا علیه ایران می‌پردازد.

نویسنده این مقاله با استناد به گزارش وال‌استریت ژورنال نوشته است که تولسی گابارد مدیر پیشین اطلاعات ملی آمریکا، در ماه فوریه درباره پیامد‌های احتمالی حمله به ایران، از جمله احتمال بسته‌شدن تنگه هرمز و بی‌ثباتی بازار جهانی انرژی به ترامپ هشدار داده بود.

این مقاله همچنین به نگرانی برخی مقام‌های نظامی آمریکا درباره وضعیت تسلیحات و آمادگی نیرو‌های آمریکایی و نیز رویکرد محتاطانه‌تر جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ارتباط با ایران اشاره می‌کند.